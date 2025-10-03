Trump dao Hamasu ultimatum oko sporazuma s Izraelom: "Znamo gdje ste i tko ste, i bit ćete pronađeni i ubijeni"

Predsjednik SAD-a Donald Trump objavio je posljednji ultimatum zahtijevajući od Hamasa da prihvati mirovni sporazum s Izraelom kako bi se okončao krvavi rat u Gazi.

Trump je na Truth Socialu obećao da će, ako militanti ne prihvate njegov mirovni plan, protiv Hamasa "izbiti pravi pakao". Predsjednik je napomenuo da Hamas ima rok do 18 sati u nedjelju da oslobodi sve preostale taoce.

"Hamas je godinama nemilosrdna i nasilna prijetnja na Bliskom istoku! Ubijali su (i činili živote nepodnošljivo bijednima), što je kulminiralo MASAKROM 7. listopada u Izraelu, bebe, žene, djecu, starce i mnoge mladiće i žene, dječake i djevojčice, koji su se spremali proslaviti svoje buduće živote zajedno.

Kao odmazda za napad na civilizaciju 7. listopada, više od 25.000 Hamasovih 'vojnika' već je ubijeno. Većina ostalih je okružena i VOJNO ZATOČENA, samo čekaju da dam naredbu 'KRENITE', da im se životi brzo ugase. Što se tiče ostalih, znamo gdje ste i tko ste, i bit ćete pronađeni i ubijeni", piše među ostalim Trump.

Predsjednik je dodao: "Molim sve nevine Palestince da odmah napuste ovo područje potencijalno velike buduće smrti i krenu u sigurnije dijelove Gaze. Za sve će se dobro brinuti oni koji čekaju da pomognu. Srećom za Hamas, međutim, dobit će još jednu priliku!



Velike, moćne i vrlo bogate nacije Bliskog istoka i okolnih područja, zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama, dogovorile su, uz potpis Izraela, MIR na Bliskom istoku nakon 3000 godina.

OVAJ SPORAZUM TAKOĐER ŠTEDI ŽIVOTE SVIH PREOSTALIH BORACA HAMAS-a! Detalji dokumenta poznati su SVIJETU i on je veliki za SVE! Imat ćemo MIR na Bliskom istoku na ovaj ili onaj način. Nasilje i krvoproliće će prestati. OSLOBAĐA TALCE, SVE NJIH, UKLJUČUJUĆI I TIJELA ONIH KOJI SU MRTVI, ODMAH!

Sporazum s Hamasom mora se postići do nedjelje navečer u 18:00 sati po washingtonskom vremenu. Svaka zemlja je potpisala! Ako se ovaj POSLJEDNJI sporazum o PRILICI ne postigne, protiv Hamasa će nastati PAKAO kakav nitko prije nije vidio. NA BLISKOM ISTOKU ĆE BITI MIR NA OVAJ ILI DRUGI NAČIN.", napisao je u objavi Trump.