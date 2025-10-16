Dvojica Egipćana i Iranac optuženi za silovanje na jednoj od najpopularnijih plaža u Engleskoj

Trojica mladića u dvadesetima optužena su za silovanje žene na jednoj od najpopularnijih plaža u Engleskoj.

Policija je izvijestila da je žena napadnuta i silovana na šetnici plaže u Brightonu oko 5 sati ujutro 4. listopada.

Karin Al-Danasurt (20) i Ibrahim Alshafe (25), obojica egipatski državljani, te Abdulla Ahmadi (25), iranski državljanin, uhićeni su i optuženi za kaznena djela silovanja, priopćila je policija.

Trojica osumnjičenika zadržana su u pritvoru, a inspektor Andy Harbour izjavio je da je riječ o "brzoj i intenzivnoj istrazi" u kojoj su svi osumnjičenici identificirani zahvaljujući temeljitom policijskom radu, piše Sky News.

"Pohvaljujem hrabrost žrtve, kojoj i dalje pružamo podršku putem specijaliziranih službenika. Razumijem koliko je ovaj incident uznemirujući za zajednicu i naše će aktivnosti usmjerene na zaštitu žena i djevojaka nastaviti s punom predanošću", dodao je Harbour.