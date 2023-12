Shakira je umrla u najstrašnijim mukama: "Tjerali su je na prostituciju, palili čikovima i hranili samo kečapom, a onda su je zaključali u ormar. Iz stana su počeli izlaziti crvi"

Shakira Spencer (35) umrla je u najgorim mukama: zlostavljana je i izgladnjivana do smrti. Njezino raspadnuto tijelo pronađeno je nakon što su susjedi vidjeli crve kako izlaze iz njezina stana u zapadnom Londonu prošlog rujna.

Sada su krivima za njezinu smrt proglašeni bivša Shakirina susjeda Ashana Studholme (38), njezin ljubavnik Shaun Pendlebury (26) i njihova prijateljica Lisa Richardson (44).

Shakiru su držali kao robinju, palili su joj čikove po nogama, a hranili su je samo kečapom iz vrećice. Tako je lijepa i zdrava 35-godišnjakinja postala kostur prije nego što je umrla.

Tjerali su je na prostituciju i prisilan rad, a na kraju su je potpuno izolirali od svijeta te je bila pod njihovom potpunom kontrolom.

"Početkom 2021. Shakira Spencer bila je zdrava i teška oko 74 kilograma. Imala je supruga i dvoje djece. Do srpnja 2022. Shakira Spencer bila je samo kost i koža. U modricama od glave do pete, s udubljenim crnim očima, što se vidi na fotografijama koje su snimili sami optuženici. Što god da je bio njihov nedokučivi, okrutni, sadistički motiv, to troje optuženih mučilo ju je, izgladnjivalo, spaljivalo i na kraju tuklo gotovo do smrti", rekla je tužiteljica, piše Independent.

Strpali su je u prtljažnik Pendleburyjeva automobila i odvezli natrag u njezin stan. Stavili su je u ormar u hodniku i oko nje stavili led, u pokušaju da uspore raspadanje tijela, rečeno je na sudu. Kasnije su se vratili i njezino tijelo stavili u krevet kako bi smrt izgledala prirodno.

Kako bi zataškali zločin, optuženici su očistili žrtvinu krv, tjelesne tekućine i DNK iz svojih domova i uklonili sve tragove svoje prisutnosti iz stana gospođe Spencer.

"Tek kada su susjedi vidjeli crve kako gmižu ispod njezinih vrata, policija je pozvana na Shakirinu adresu u nedjelju 25. rujna 2022., a mukotrpna istraga otkrila je do detalja što su joj učinili", rekla je tužiteljica.

Patolog nije mogao točno utvrditi kako je Shakira Spencer umrla zbog stanja u kojem se njezino tijelo nalazilo. Obdukcijom su utvrđene teške ozljede uha, posjekotine na tjemenu i opekotine na stopalima.