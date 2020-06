Prosvjednici širom SAD-a zahtijevali su da za ubojstvo Georgea Floyda odgovaraju i trojica policajaca koji su tada bili prisutni, uz Dereka Chauvina koji je izravno odgovoran za Floydovu smrt. "Ovo je još jedan važan korak za pravdu", napisala je senatorica Amy Klobuchar na Twitteru.

Glavni tužitelj Minnesote Keith Ellison podići će optužnicu protiv još tri policajca umiješana u ubojstvo Georgea Floyda, a policajac Derek Chauvin sada će se suočiti s optužbom za ubojstvo drugog stupnja, potvrdila je u srijedu senatorica Amy Klobuchar na Twitteru. Chauvin je ranije bio optužen za ubojstvo iz nehaja, a sad će biti optužen za ubojstvo bez prethodne namjere.

Minnesota Attorney General Keith Ellison is increasing charges against Derek Chauvin to 2nd degree in George Floyd’s murder and also charging other 3 officers. This is another important step for justice.