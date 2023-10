VIDEO Novinar pao na koljena zbog prizora iz bolnice u Gazi: "Vidio sam stvari koje nikada neću moći zaboraviti"

Arapski reporter BBC-ja Adnan El-Bursh pao je na koljena dok je izvještavao iz bolnice u Gazi nakon što je vidio desetke prijatelja i susjeda među mrtvima i ranjenima u izraelskom bombardiranju.

Opisao je situaciju u bolnici Al-Shifa, najvećoj medicinskoj ustanovi u pojasu od 40 kilometara, kao traumatičnu. Posvuda su tijela, a ozlijeđeni mole za pomoć. U jednom dijelu javljanja iz bolnice novinar priznaje: "Vidio sam stvari koje nikada neću moći zaboraviti."

BBC reporter documents his hospital visit in Gaza, "I have seen things I can never unsee." pic.twitter.com/IwFCT4pOUK