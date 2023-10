VIDEO/FOTO Velik dio izraelskih rezervista poslan na granicu s Libanonom. Raste krvava bilanca rata, objavljene jezive snimke

Tijek zbivanja možete pratiti u nastavku:

18:05 Broj poginulih Palestinaca u izraelskim zračnim napadima na pojas Gaze popeo se na najmanje 1417 ljudi. Među njima je 447 djece, priopćilo je u četvrtak poslijepodne ministarstvo zdravstva u Gazi. Najmanje 6268 ljudi je ozlijeđeno.

Izrael neprekidno bombardira gusto naseljenu i siromašnu palestinsku obalnu enklavu i zaustavio je ulazak hrane, goriva i lijekova, stvorivši strašne uvjete za civile u Gazi, kojom vladaju militanti islamističkog Hamasa.

Izraelski dužnosnici kažu da je 1200 ljudi ubijeno, a još 3000 ranjeno u Hamasovu napadu na zajednice i na glazbenom festivalu u blizini pojasa Gaze tijekom vikenda.

17:20 Ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua objavio je u četvrtak, kako tvrde, "strašne fotografije beba koje su ubila i spalila čudovišta iz Hamasa".

"Hamas je nehuman. Hamas je ISIL", piše u objavi na društvenim mrežama iz Netanyahuova ureda, prenosi CNN.

Na tri fotografije prikazane su dvije bebe čija su tijela spaljena do neprepoznatljivosti i treće tijelo umrljano krvlju. Dodaje se kako su to neke od fotografija koje je Netanyahu pokazao američkom državnom tajniku Antonyju Blinkenu tijekom njegova posjeta Jeruzalemu u četvrtak.

17:02 Brojni prosvjedi diljem svijeta održavaju se u znak podrške Palestini.

Njemačka policija nakratko je privela stotinu prosvjednika koji su se okupili unatoč zabrani marša. Policija je večer prije procijenila da postoji opravdana opasnost za javnu sigurnost. Oko 200 prosvjednika okupilo se i u Španjolskoj s transparentima "Nije sukob, to je genocid". Prosvjednici u Južnoafričkoj Republici su optužili Izrael za ugnjetavanje Palestinaca.

"Željeli smo pokazati solidarnost s Palestincima protiv izraelske okupacije koja je uzrok ovoga i htjeli smo pozvati njemačku vladu da prekine svoju financijsku i diplomatsku potporu izraelskom režimu aparthejda", rekao je Tobias Den Haan, organizator propalestinskog prosvjeda u Njemačkoj .



"Ako smo protiv bjelačke nadmoći i kolonijalizma u cijelom svijetu, moramo podržati zahtjeve palestinskog naroda i njihovu borbu za dekolonizaciju i borbu protiv bjelačke nadmoći", poručuje Alex Hotz, aktivistica propalestinskog prosvjeda u Južnoafričkoj Republici.

16:56 Njemački kancelar Olaf Scholz primio je u četvrtak katarskog emira Tamima bin Hamada Al Thanija, jednog od najistaknutijih pristaša islamističke militantne skupine Hamas, u sklopu diplomatskih aktivnosti vezanih uz dramatičnu eskalaciju sukoba na Bliskom istoku.

Nakon subotnjeg velikog napada Hamasa, koji vlada Pojasom Gaze, na Izrael, Katar je okrivio jedino Izrael i pozvao se na "konstantna kršenja prava palestinskog naroda".

16:55 Sirija je objavila da su izraelske snage u četvrtak simultano napale njezine zračne luke u Damasku i sjevernom gradu Alepu, oštetile piste i time stavile oba aerodroma izvan pogona.

Izvor iz sirijske vojske kojeg prenosi državna agencija SANA tvrdi kako su "rafali projektila" pogodili dvije zračne luke u isto vrijeme. Izvor tvrdi kako je to pokušaj odvraćanja svjetske pozornosti od izraelskog napada na Gazu.

16:50 Rat između Izraela i Hamasa je "novi oblak" na horizontu koji prijeti zamračiti ionako mutne globalne ekonomske izglede, upozorila je čelnica Međunarodnog monetarnog fonda.

16:22 Od 300.000 izraelskih rezervnih vojnika koji su trenutno mobilizirani, veliki dio je poslan da ojača sjevernu granicu s Libanonom zbog opasnosti od druge militantne grupe - Hezbolaha, javlja BBC.

Potpomognut Iranom, Hezbolah ima snažnu vojnu i političku prisutnost u Libanonu i ima značajnu moć u zemlji bez funkcionalne vlade ili predsjednika. Danima se odvijala razmjena vatre preko granice između Hezbolaha i izraelskih snaga. Ako situacija eskalira i otvori se nova fronta u ovom ratu - gurnuvši Izrael u još jedan veliki sukob s Libanonom - učinak bi odjeknuo u cijeloj regiji.

16:10 Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Mikhail Bogdanov i glavni tajnik izvršnog odbora Palestinske oslobodilačke organizacije Hussein Al-Sheikh održali su danas razgovor. Složili su se oko potrebe za prekidom vatre i otvaranjem humanitarnih koridora za dostavu hrane i lijekova stanovništvu Gaze, navodi rusko ministarstvo vanjskih poslova, prenosi SkyNews.

16:10 HDZ Bosne i Hercegovine osudio je istup predsjedatelja Predsjedništva BiH Željka Komšića zbog relativiziranja Hamasovih zločina u Izraelu navodeći da su i Hrvati u posljednjem ratu u središnjoj Bosni osjetili sličan teror od skupina sličnih ovoj terorističkoj organizaciji.

16:09 Broj ukrajinskih državljana ubijenih u Izraelu nakon napada Hamasa tijekom vikenda popeo se na sedam, rekao je Oleg Nikolenko, glasnogovornik ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova.

U Izraelu je još devet Ukrajinaca ozlijeđeno, a još devet ih se smatra nestalima, piše CNN.

15:30 Broj mrtvih u Gazi nakon zračnih napada izraelskih snaga popeo se na 1417, među njima je 447 djece. Ukupan broj ozlijeđenih sada je 6268, izvijestilo je ministarstva zdravstva palestinskog teritorija.

15:11 Društvene mreže preplavljuju snimke posljedica razornog raketiranja pojasa Gaze iz kojeg 2,3 milijuna ljudi nema gdje pobjeći. Jedini koridor prema Egiptu također je napadnut dok su ga ljudi pokušali prijeći.

🇮🇱🇵🇸 If Palestine ever unleashed this level of destruction upon Israel, nukes would be launched immediately. pic.twitter.com/tLKJaQiY3W