Puma je napala čovjeka dok se opuštao u hidromasažnoj kadi na imanju u okrugu Chaffee, Colorado, 18. ožujka, prema službenicima Colorado Parks and Wildlife (CPW).

Trebao je to biti vikend za pamćenje, par je unajmio kuću s hidromasažnom kadom u dvorištu. No umjesto zabave i odmora sve je otišlo u pogrešnom smjeru i to zbog jedne pume.

U priopćenju, dužnosnici parkova rekli su da su muškarac i njegova žena sjedili u hidromasažnoj kadi kada je muškarac osjetio da ga je nešto zgrabilo za glavu.

On i njegova žena počeli su vrištati i prskati životinju vodom. Žena je zgrabila svjetiljku i osvijetlila je životinju te su tada shvatili da se gledaju oči u oči s pumom. CPW je rekao da su svjetlo i metež prestrašili životinju, koja se povukla dok su njih dvoje nastavili vikati na nju. Na kraju se "popela na vrh brda blizu nekih stijena gdje je čučnula i nastaviti promatrati par."

Njih dvoje rekli su službenicima da su izašli iz jacuzzija i vratili se u kuću, gdje su očistili ogrebotine i pozvali vlasnika nekretnine, koji je potom kontaktirao CPW, piše Today.

Prema priopćenju, žrtva je imala "četiri površinske ogrebotine na vrhu glave i kraj desnog uha".

Kad su policajci stigli na mjesto događaja, odmah su potražili pumu, ali nije bilo tragova zbog niskih temperatura i smrznutog snijega na tlu. U priopćenju su rekli kako ne vjeruju da će je uspjeti pronaći, ali su postavili zamku u blizini u nadi da će uhvatiti divlju životinju.