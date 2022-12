Najmanje četiri osobe su poginule, a tri su nestale nakon što je putnički autobus u subotu sletio s mosta i pao u rijeku na sjeverozapadu Španjolske, javljaju lokalni mediji.

Dvojica preživjelih - vozač autobusa i putnik - dosad su spašeni iz rijeke Lerez, gdje su jaka struja i veliki protok zbog obilnih kiša koje su zahvatile područje Galicije ometali potragu i spašavanje, rekle su vlasti.

Preživjeli su prevezeni u obližnje bolnice s različitim ozljedama, dodali su.

ACTUALIZACIÓN: aparece no río unha sexta persoa integrante da pasaxe do autocar accidentado en #CerdedoCotobade.



O equipo do Pesca I do Servizo de @GardacostasGal está disposto para efectuar o rescate.



Con esta nova localización, confirmamos 4 falecidos e 2 feridos pic.twitter.com/4aeyEwL7U8