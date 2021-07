Devetero turista je poginulo na sjeveru Indije nakon što je vozilo u kojem su se nalazili pogodila velika stijena.

Dramatične snimke objavljene na društvenim mrežama prikazuju kako se ogromne stijene kotrljaju niz brdo te padaju na ceste i automobile. U odronu je poginulo devetero turista nakon što je stijena pogodila vozilo u kojem su se nalazili, izvijestio je BBC.

Na snimkama je također vidljivo da su stijene uništile most.

Indijski premijer Narendra Modi izrazio je "sućut obiteljima ljudi koji su izgubili živote".

Valley bridge Batseri in Sangal valley of Kinnaur collapses: Nine tourists from Delhi NCR are reported to be dead and three others are seriously injured pic.twitter.com/gTQNJ141v5