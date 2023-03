Putnici na letu easyJeta s Islanda prema Velikoj Britaniji prisustvovali su sjajnoj svjetlosnoj predstavi nakon što se njihov pilot bez razmišljanja polukružno okrenuo u zraku kada su tijekom leta slučajno naišli na polarnu svjetlost.

Internetski servis Flightradar24, kojim se može pratiti let zrakoplova u stvarnom vremenu, objavio je u utorak neobičnu kartu putanje leta easyJeta, koji na polovici puta iznad Sjevernog mora izvodi petlju od 360 stupnjeva.

Snimka leta (Foto: Flightradar24)

Ubrzo se pokazalo kako je razlog tog neobičnog zaokreta bio spektakularni polarni fenomen kojeg je pilot odlučio pokazati putnicima na letu Reykjavik - Manchester, javilja news.com.

An @easyJet flight just made a 360 turn over the North Sea. The Northern Lights are very strong tonight as well, so the reason was probably to allow passengers on both sides of the aircraft to see the fantastic #AuroraBorealis

https://t.co/IVJ81cqRKM pic.twitter.com/5cY8Hr2tPZ — Flightradar24 (@flightradar24) February 27, 2023

Brojni putnici podijelili su na društvenim mrežama svoje slike tog zapanjujućeg događaja. "Veliko hvala pilotu easyJeta EZY1806 iz Reykjavika u Manchester koji je napravio zaokret od 360 stupnjeva usred leta kako bi osigurao da svi putnici mogu vidjeti nevjerojatno sjeverno svjetlo", napisao je jedan od putnika.

Big thanks to the @easyJet pilot of EZY1806 from Reykjavik to Manchester who did a 360 fly by mid flight to make sure all passengers could see the incredible Northern Lights 🤩 pic.twitter.com/A4CHi9Hqgo — Adam Groves (@APTGroves) February 27, 2023

Toga dana su i putnici drugih letova izvještavali su o spomenutom svjetlosnom fenomenu kojeg su zabilježili iz zrakoloplova.

Many thanks to the Captain of Finnair flight AY488 from KAO to HEL tonight for making an unscheduled 360 up in the air so all passengers can enjoy the magic @Finnair pic.twitter.com/5QujW4nMFZ — Kirsi Komi 🇺🇦 (@KomiKirsi) February 26, 2023

Same flight. View from the nose. Too bad I did not have proper camera. #feelfinnair #northernlights pic.twitter.com/0C4CqVkjyD — Tuomo järvinen (@TuomoJaervinen) February 27, 2023