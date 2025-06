Svi pričaju o povratku obaveznog vojnog roka. A dok se čeka politički blagoslov, Dnevnik Nove TV provjerio je što o svemu misle mlade generacije.

"Ako je to potrebno, naravno! To je vojska, pa neću sigurno s mobitelom ići branit zemlju, ako me razumijete", rekao je Stipe iz Šibenika.

"Civilno daleko prije, to je manje zlo. Nema šanse da idem u vojsku", rekao je Fran iz Zagreba.

Prvi naraštaj ročnika vojarne bi trebao nagodinu - bude li sve po planu. I pod uvjetom da ne presudi priziv savjesti, pa odaberu "civilnu službu".

A kad će budući ročnici primit poziv i što će prije toga morati proći pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Ivane Pezo Moskaljov.