Čak 20-ak tornada, uključujući i jedan veliki praćen olujnom kišom nedaleko od Kansas Cityja, poharalo je u utorak navečer američku saveznu državu Kanzas, ostavljajući iza sebe oštećene kuće, iščupano drveće i prekinute dalekovode, priopćio je Državni hidrometeorološki zavod (NWS).

Još se ne zna točan opseg štete, ali za sada nema informacija o smrtnim slučajevima ili ozlijeđenima.

Međunarodna zračna luka Kansas Cityja na Twitteru je objavila da su se putnici za vrijeme prolaska tornada sklonili u tunelima garaže. Letovi su obustavljeni, a ekipe radnika čiste piste.

Dva sata kasnije priopćeno je da je zračna luka i dalje zatvorena, a svi letovi odgođeni do daljnjeg zbog granja i dijelova koje je tornado donio sa svih strana. Radnici rade na raščišćavanju.

9pm update: Airfield is still closed because of storm debris that includes tree limbs & pieces of structures from elsewhere. Field Maintenance crews now onsite to clear. Optimistic reopening 10:30pm. Check https://t.co/sshKJZCarq or airline site. pic.twitter.com/kMqBcaBsDp