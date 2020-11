Draško Stanivuković (27) uvjerljivo je pobijedio na lokalnim izborima u Banjoj Luci i postao novi gradonačelnik srušivši Igora Radojčića, čovjeka Milorada Dodika. Nakon takvog rezultata Dodik je najavio da ukida svu pomoć tome gradu.

Draško Stanivuković (27), kandidat PDP, koga je podržao SDS, novi je gradonačelnik najvećeg grada u Republici Srpskoj.

Prije samo nekoliko mjeseci tada zastupnika Stanivukovića Milorad Dodik je u Narodnoj skupštini, nazivao političkim nedonoščetom, pobačajem umišljenim i bolesno ambicioznim manipulatorom i šarlatanom. "Tvoje pobjede nema ni na vidiku. Jadna je Banja Luka koja bi glasala za ovakvog šarlatana", rekao je Dodik 7. rujna u Skupštini RS-a.

Draško Stanivuković je rođen 21. svibnja 1993. u Banjoj Luci. Završio je Osnovnu školu Aleksa Šantić, a potom Gimnaziju. Upisao je Ekonomski fakultet na Univerzitetu u Banjoj Luci, ali nije diplomirao. Podsmjehivali su mu se kad je objašnjavao da se bavi politikom pa ne može i studirati te da će diplomirati kad postane gradonačelnik.

Najmlađi zastupnik u Skupštini Banje Luke postao je 2016. godine, dvije godine nakon prvog neuspjelog pokušaja, a dvije godine kasnije postao je i zastupnikom u Narodnoj skupštini Republike Srpske o to s najvećim brojem glasova.

Za razliku od većine nesvadljivih kolega iz PDP, Stanivuković je puhao za vrat vladajućima, snimao njihove posjede, čupao njihov predizborni asfalt, maksimalno koristio društvene mreže, postao zvijezda mladih birača oporbe, ali i onih koji su prvi put izašli na birališta, piše Srpska info. Oni koji ga osobno poznaju kažu da Stanivuković radi samo dvije stvari – bavi se politikom i spava.

Stanivuković se 2018. pridružio prosvjedima povodom ubojstva Davida Dragičevića. Za njega je to bila ljudska gesta, za neistomišljenika sramotno korištenje ljudske tragedije u političke svrhe.

Zbog podrške pokrentu Pravda za Davida više je puta bio uhićen i pozivan na informativne razgovore, a svaki put kraj njega se našla kamera.

Iz tog vremena je i incident u Narodnoj skupštini, odnosno fizički napad Dragana Lukača, ministra unutarnjih poslova RS-a na Stanivukovića.

U međuvremenu je osnovao humanitarnu organizaciju Budi DRUGačiji, koja je, kako mu piše u biografiji, prikupila više od 200.000 KM.

Bogataš kojeg su zavoljeli siromašni

Stanivuković potječe iz stare banjolučke imućne obitelji. Politički protivnici često su isticali da živi u vili milijunske vrijednosti i da mu je otac bogat, pokušavajući ga narodu predstaviti kao razmaženog bogataškog sina, bez formalnog obrazovanja i životnog iskustva.

No, narod je reagirao upravo suprotno i velikom većinom izabrao upravo njega za novog gradonačelnika. Stanivuković je postao bogataš kojeg su zavoljeli siromašni.

Dodik obustavio investicije

Zbog pobjede Stanivukovića Milorad Dodik je najavio da će obustaviti sve investicije i financijska sredstva Republike Srpske Banjoj Luci.

"On ima svoje nadležnosti i predstavlja grad, neka se šepuri i radi. Rekao je da će đaci i penzioneri dobiti besplatan gradski prijevoz. Neka predloži, podržat ćemo, ali hajde da vidimo kako će to financirati. Kako će financirati gradsko grijanje koje smo mi svake godine subvencionirali. Zašto bi to radila Republika Srpska? Imamo i druge općine koje treba pomoći. Prekinut ćemo sve investicija sa nivoa RS", poručio je Dodik u ponedjeljak.