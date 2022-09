Shrvana majka tinejdžera izdala je upozorenje nakon što joj je sin umro izvodeći opasni online izazov.

Leon Brown iz Škotske, tragično je preminuo 25. kolovoza sa samo 14 godina.

Mama Lauryn Keating rekla je da je dječak pokušao izvesti izazov prije nego što ga je zatekla kako ne reagira u svojoj sobi.

Strani mediji pišu da se mučni trend proširio društvenim mrežama, a roditelji 12-godišnjeg Archieja Battersbeeja, koji je umro nakon što je nekoliko mjeseci proveo na aparatima za održavanje života, vjeruju da je sudjelovao u istom izazovu, piše Daily Mail.

Lauryn je rekla da je njezin sin pokušao opasnu ludost nakon što ju je gledao na TikToku.

Ne očekujete takvo nešto

Rekla je: "Jedan od Leonovih prijatelja rekao mi je da je s njima radio izazov na FaceTimeu nakon što ga je vidio na TikToku. Moj Leon je mislio da će on biti taj koji će to prvi probati. On i njegovi prijatelji vjerojatno su mislili da je to smijeh i šala. Jedan od klinaca s kojima je bio na FaceTimeu rekao mi je što je učinio. Rekla je da su mislili da će se probuditi. Ali Leon se nije vratio. Krenulo je užasno krivo", ispričala je.

Opasni izazovi na društvenim mrežama: "Roditelji, pazite na svoju djecu, odvojite ih od mobitela"

"Čula sam za ovaj izazov, zbog onoga što se dogodilo Archiju Battersbeeju, ali jednostavno ne očekujete da vaše vlastito dijete to učini. Molimo vas da ih upozorite, ovi online izazovi nisu vrijedni njihovih života, poručila je majka.

Glasnogovornik TikToka rekao je: "Izražavamo najdublje suosjećanje s obitelji zbog njihovog tragičnog gubitka. Sigurnost naše zajednice naš je prioritet i svaku tvrdnju o opasnom izazovu shvaćamo vrlo ozbiljno. Sadržaj ove prirode zabranjen je na našoj platformi i bit će uklonjen ako se pronađe".