Ukradenim autom krenuo na policajce, uslijedila je potjera! Pravi šok nastao je kada su otkrili koliko ima godina

Tinejdžer iz Njemačke osumnjičen je za pokušaj ubojstva dvojice policajaca.

Incident se dogodio u Gelsenkirchenu, gradu u zapadnoj Njemačkoj, potvrdili su policija i državno odvjetništvo u Essenu.

Prema njihovim navodima, 15-godišnjak je namjerno automobilom krenuo prema dvojici policajaca koji su ga pokušali zaustaviti tijekom rutinske prometne kontrole. Policajci su se uspjeli spasiti skokom u stranu te nisu ozlijeđeni.

Nakon incidenta maloljetnik je pobjegao, najprije kroz grad, a potom i na autocestu. Ubrzo je pokrenuta opsežna policijska potjera u kojoj je sudjelovalo više ophodnji, piše Heute.

Policija je 15-godišnjaka naposljetku uspjela zaustaviti na autocesti A3 gdje je priveden. Naknadno je utvrđeno da je vozilo kojim je upravljao bilo prijavljeno kao ukradeno.

Nakon uhićenja dječak je smješten u istražni zatvor, a Državno odvjetništvo u Essenu pokrenulo je istragu zbog sumnje na pokušaj ubojstva. Okolnosti incidenta i motivi maloljetnika zasad se još utvrđuju.