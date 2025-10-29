Strava na ulicama! Poslagali tijela ubijenih, u policijim akcijama 132 mrtvih

U najsmrtonosnijoj policijskoj operaciji u povijesti Brazila ubijene su najmanje 132 osobe, rekli su dužnosnici u srijedu, nakon što su stanovnici Rio de Janeira preko noći poslagali po ulici više pronađenih tijela, samo nekoliko dana uoči globalnih klimatskih događaja u tom gradu.

132 mrtvih u policijskoj akciji protiv bande - 2 Foto: AFP

Podaci ureda javnog pravobranitelja u tom gradu pokazuju dvostruko veći broj poginulih nego što je objavljeno u utorak, kada su državne vlasti izvijestile o najmanje 64 mrtvih, a među njima četiri policajca. Racije su bile usmjerene na veliku bandu krijumčara droge, priopćila je državna vlada.

132 mrtvih u policijskoj akciji protiv bande - 3 Foto: AFP

Guverner Rija Claudio Castro rekao je da su se prvi podaci o mrtvima odnosili samo na tijela odvezena u javnu mrtvačnicu.

Stanovnici Penhe koji su tragali za izgubljenim rođacima pronašli su mnoga tijela u šumovitom području blizu njihove četvrti, prema riječima ljudi na mjestu događaja, gdje je više od 70 tijela bilo poredano nasred ulice.

132 mrtvih u policijskoj akciji protiv bande - 5 Foto: AFP

"Samo želim odvesti svog sina odavde i pokopati ga", rekla je Taua Brito, majka ubijenog, okružena ožalošćenima i promatračima s obje strane dugog reda tijela. Neka su bila prekrivena plahtama ili vrećama.

Guverner je rekao da je siguran da su u ovoj operaciji ubijeni kriminalci, budući da se veći dio pucnjave dogodio u šumovitom području. „Ne mislim da bi itko hodao šumom na dan sukoba“, rekao je Castro novinarima.

"Jedine prave žrtve su policajci", dodao je.

Rio de Janeiro će za desetak dana biti domaćin globalnih događaja povezanih s klimatskim samitom Ujedinjenih naroda poznatim kao COP30, uključujući globalni samit gradonačelnika C40 koji se bave klimatskim promjenama i nagradu Earthshot britanskog princa Williama.

Rio de Janeiro bio je domaćin nekoliko globalnih događaja u posljednjem desetljeću - Olimpijskih igara 2016., samita G20 2024. i samita BRICS-a u srpnju ove godine, bez nasilja poput ovog u utorak.

Vlada savezne države Rio de Janeiro rekla je da je provela do sada najveću operaciju protiv bande Comando Vermelho koja kontrolira trgovinu drogom u nekoliko favela - siromašnih i napučenih naselja isprepletenih na brdovitom obalnom području grada.

Brazilski predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva, koji se vratio iz posjeta Maleziji u utorak kasno navečer, još se nije oglasio o racijama.

132 mrtvih u policijskoj akciji protiv bande - 7 Foto: AFP

U srijedu se sastao s potpredsjednikom Geraldom Alckminom i članovima kabineta kako bi razgovarali o tom pitanju, priopćio je njegov ured. Lulin ministar pravosuđa rekao je u utorak da vlada nije primila nikakav zahtjev za potporu od saveznih vlasti.

Nekoliko udruga civilnog društva kritiziralo je velike žrtve u operaciji vojnog tipa. Ured UN-a za ljudska prava poručio je da to ide u prilog trendu ekstremno smrtonosnih posljedica policijskih racija u marginaliziranim zajednicama Brazila.

„Podsjećamo vlasti na njihove obveze prema međunarodnom pravu i pozivamo na brze i učinkovite istrage“, navode u priopćenju.