Zbog Lukašenkove pobjede na ulicama su izbili prosvjedi i neredi, a oporbena kandidatkinja otišla je u Litvu kako bi bila sa svojom djecom koja su zbog svoje sigurnosti ranije izvučena iz autoritarne bivše sovjetske republike.

U videosnimci objavljenoj u utorak oporbena kandidatkinja na proteklim bjeloruskim predsjedničkim izborima Svetlana Tihanovskaja rekla je da je donijela tešku odluku da napusti zemlju i ode u Litvu.

Navela je da je Bjelorusiju napustila kako bi bila sa svoje dvoje djece, koja su zbog svoje sigurnosti ranije izvučena iz autoritarne bivše sovjetske republike.

"Djeca su najvažnije što imamo u životu", rekla je 37-godišnjakinja.

"Znate, mislila sam da me ova kampanja očvrsnula i dala mi snagu da sve izdržim", rekla je. "Ali vjerojatno sam ostala slaba žena kakva sam bila na početku", dodala je.

Predsjednik Aleksander Lukašenko prije je omalovažavao žene u politici, govoreći da bi "žena na dužnosti predsjednika propala, jadnica".

"Znam da će me mnogi razumjeti, mnogi će me osuđivati, a mnogi će me početi mrziti", rekla je Tihanovskaja. "Ali nedajbože da bilo koga zapadne takav izbor kakav sam ja imala", dodala je.

"Ljudi, molim vas, pazite na sebe", kazala je. "Ono što se sada događa nije vrijedno nijednoga života."

Jedan čovjek poginuo je u prosvjedima u Bjelorusiji u kojima su u ponedjeljak navečer sudjelovale tisuće ljudi, koji govore da je Lukašenko prošle nedjelje ukrao pobjedu od Tihanovskaje kako bi dobio šesti mandat.

Policajci su ispaljivali gumene metke i suzavac te bacali granate za omamljivanje, a prosvjednici su uzvraćali kamenjem i pirotehničkim sredstvima napravivši improvizirane barikade, rekli su novinari AFP-a, prosvjednici i svjedoci opisujući kaotične scene otpora.

U drugoj videosnimci koja kruži Twitterom Tihanovskaja je rekla da prihvaća službene izborne rezultate, a svoje pristaše poziva da se suzdrže od sudjelovanja u uličnim prosvjedima.

Korisnici Twittera kažu da su bjeloruske vlasti prisilile Tihanovskaju da to izjavi.

Prema prvim službenim rezultatima Lukašenko je osvojio oko 80 posto glasova. Tihanovskaja je prije odbijala rezultate smatrajući ih lažnima.

Tut.by je objavio da su bjeloruske vlasti prisilile Tihanovskaju da preko noći napusti zemlju, a zauzvrat će iz zatvora pustiti voditeljicu njezine kampanje Mariju Moroz.

Litva, članica EU-a i NATO-a, koja je i samo nekoć bila dijelom Sovjetskog Saveza, ima povijest pružanja utočišta bjeloruskim i ruskim oporbenjacima.

U Bjelorusiji ugašen internet, otežava dogovore prosvjednika

Skupine prosvjednika u Bjelorusiji pokušavaju koristiti ograničeni pristup aplikaciji Telegram kako bi koordinirali bunt protiv vlade, no ističu kako su ih vlasti gašenjem interneta uspješno usporile u tome.

Mobilni internet isključen je otkad su se u nedjelju prosvjednici sukobili s policijom, optužujući predsjednika Aleksandera Lukašenka da je lažirao svoju premoćnu pobjedu na izborima. Drugog dana prosvjeda, u ponedjeljak, jedna je osoba izgubila život.

Ograničeni pristup internetu putem Wi-Fija samo je ponekad dostupan ako korisnici instaliraju odvojeni program, a velik dio društvenih mreža je blokiran. Lukašenko odbacuje tvrdnje da su vlasti isključile internet.

Aleksander, 42-godišnji prosvjednik u Minsku, ističe kako dva dana nije uspio pročitati novinski članak ili objavu na društvenim mrežama.

"Ne vidim vijesti, pa ne mogu ništa ni znati“.

Dodao je kako se u ponedjeljak navečer uputio doma misleći da su prosvjedi završili, no nasilni sukobi i dalje su trajali u dijelovima grada. Prosvjednici su gradili barikade, a policajci ispaljivali gumene metke i šok bombe.

Mnogi prosvjednici u Minsku rekli su agenciji Reuters da su se spontano pridružili prosvjedima, prateći gomile ljudi koje su susretali na ulici.

I sam Twitter je u ponedjeljak objavio da su u Bjelorusiji blokirane njegove usluge.

Lukašenko, koji Bjelorusijom vlada od 1994., za nestanak interneta optužuje "inozemne sile“ koje žele pojačati nezadovoljstvo stanovnika.

Aplikacija za slanje poruka Telegram, djelomično dostupna preko Wi-Fija, objavila je kako su omogućili "alate protiv cenzure“, no da joj je usluga "veoma nestabilna jer se internet u nekim trenucima u državi potpuno gasi".