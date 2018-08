U roku od nekoliko minuta donesene su dvije sudske odluke, i to protiv njegovih vrlo bliskih bivših suradnika. Jedan od njih Michael Cohen, koji mu je godinama bio odvjetnik, optužio je bivšeg šefa kako je na njegov zahtjev isplatio novac za šutnju ženama koje su tvrdile kako su bile u vezi s Trumpom.

Trumpa nije imenovao imenom i prezimenom, ali svima je jasno o kome se radi. Njegov dugogodišnji odvjetnik, bliski prijatelj Michael Cohen, teško ga optužuje. Cohen se nagodio s tužiteljstvom i priznao krivnju. Među ostalim, i kako je prema nalogu kandidata za najvišu saveznu dužnost plaćao ženama za šutnju o aferama.

"Ono što je učinio je plaćanje za šutnju dvjema ženama koje su posjedovale informacije za koje je vjerovao da bi štetile u kampanji 2016. godine, i kandidatu i kampanji", kazao je Robert Kuzahmi iz njujorškog tužiteljstva.

Od ranije je poznato da je za šutnju plaćeno porno glumici i Playbojevoj zečici.

"Ono što je bilo vrlo uočljivo u Cohenovom priznanju krivnje je to što je umiješao predsjednika u svoje kazneno djelo. Rekao je kako je platio dvjema ženama prema nalogu kandidata za saveznu dužnost kojeg nije imenovao. Taj je kandidat Donald Trump. Michael Cohen ni za jednog drugog kandidata nije radio", objasnila je Julie Pace iz AP Washingtona.

Gotovo istodobno Trumpu je stigao još jedan udarac. Bivši šef njegove izborne kampanje, Paul Manafort, osuđen je za bankovne i porezne prijevare te skrivanje računa u inozemnim bankama.

Opoziv malo vjerojatan

"Moram reći kako je Paul Manafort dobar čovjek. Radio je s Ronaldom Reaganom, radio je s mnogim ljudima tijekom godina. Jako mi je žao. Ovo mene ne uključuje, ali mi je jako žao što se to dogodilo. Nema nikakvih tajnih dogovora s Rusima, a ovo je počelo kao istraga o tome. S tim to nema nikakve veze, ovo je lov na vještice, i to je sramota", rekao je američki predsjednik.

Nagodba s tužiteljstvom, njegova dojučerašnjeg bliskog prijatelja, najveći je izazov za Trumpa.

"Obojica predstavljaju opasnost za predsjednika, posebno Cohen jer zločini koje je on priznao uključuju i dva kaznena djela koja su očito počinjena s predsjednikom ili prema njegovu nalogu", tvrdi bivši američki državni odvjetnik Harry Litman.

Cohenu je prijetila kazna od 65 godina zatvora, a nagodbom je drastično smanjena. U zatvoru bi mogao biti do pet godina i tri mjeseca.

U svakom slučaju, Trumpu najvjerojatnije ne prijeti kazneni progon, dokle god je predsjednik. Oko mogućnosti da aktualni predsjednik bude kazneno gonjen i procesuiran, lome se koplja američkih ustavnih stručnjaka. Opoziv je, također, u ovom trenutku malo vjerojatan.

Jednog napao, drugog žali

Reagirajući na dva pravosudna postupka u koja su uključena dvojica njegovih bivših suradnika, na Twitteru je Trump napao onoga koji mu je okrenuo leđa, a branio drugoga koji mu je ostao lojalan.

Trump se tako na Twitteru obrušio na bivšeg osobnog odvjetnika Michaela Cohena rekavši da kršenja pravila o financiranju kampanje koja je Cohen priznao na saveznom sudu u New Yorku "nisu kazneno djelo", iako i tužitelj i Cohen smatraju da jesu.

Trump nije naveo nikakve dokaze u prilog svojoj tvrdnji.

"Ako netko treba dobrog odvjentika, savjetujem mu da ne uzima Michaela Cohena", napisao je predsjednik.

U televizijskom intervjuu, Cohenov odvjetnik Lanny Davis rekao je da Cohen ne bi prihvatio pomilovanje ako bi mu ga Trump ponudio, jer ne želi sudjelovati u onome što bi bila zloporaba predsjedničkih ovlasti. "Ne želi ništa od Donalda Trumpa", istaknuo je Davis.

S druge strane, komentirajući osudu Paula Manaforta, Trump je napisao: "Osjećam se jako loše zbog Paula Manaforta i njegove divne obitelji. Pravdi je trebalo 12 godina za stari porezni slučaj koji ga je izložio golemom pritisku. No, on se nije slomio i nije izmišljao priče u zamjenu za nagodbu. Veliko poštovanje za hrabrog čovjeka".

Stvara se politički pritisak

Reuters ocjenjuje da dva loša pravosudna ishoda za Cohena i Manaforta stvaraju politički pritisak na Trumpa i njegovu Republikansku stranku uoči izbora u studenome na kojima demokrati ponovno žele ovladati Kongresom.

Oni su nezgodni i za predsjednika osobno. Dok Cohen u utorak na sudu nije izrjekom spomenuo Trumpa, Davis ga je u televizijskim intervjuima u srijedu optužio da je izravno umiješan.

Cohen je "imao informacije o tome da se znalo za urotu Rusa da potkopaju američku demokraciju, kao i o tome da se to ne prijavi FBI-u", rekao je Davis mreži MSNBC.

U razgovoru za CNN je dodao da "Cohen ima informacije koje bi mogle biti zanimljive posebnom istražitelju o tome je li Donald Trump unaprijed znao za hakiranje mailova".

Rusija je opetovano odbacila nalaze američkih obavještajnih službi da se uplitala u izbore 2016. kako bi pomogla Trumpu i naštetila njegovoj demokratskog protukandidatkinji Hillary Clinton.

Trump je zanijekao bilo kakav dosluh s Moskvom i više puta nazvao Muellerovu istragu "lovom na vještice".

Američka velika porota optužila je dvanaest ruskih špijuna za hakiranje kompjutorske mreže Demokratske stranke i kampanje Hillary Clinton. (K.A./Hina)

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr