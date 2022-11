U srijedu prijepodne je na Željezničkom kolodvoru Lekenik došlo do zastoja u prometu. Provjerili smo o čemu se radi.

Iako nam je čitatelj javio kako je navodno došlo do sudara vlakova u Lekeniku te da je policija na terenu, u PU sisačko-moslavačkoj su samo kratko komentirali da imaju dojavu prema kojoj se teretni vlak nije na vrijeme zaustavio, no da do sudara vlakova nije došlo.

Na Željezničkom kolodvoru Lekenik su zapeli i putnici. Na prijevoz su čekali satima. O čemu se radi, pitali smo HŽ Infrastrukturu.

Njihov odgovor prenosimo u cijelosti.

"Dana 23. studenoga 2022. u 8:26 sati radni vlak prošao je kroz kolodvor Lekenik zaustavivši se na izlaznim skretnicama. Promet vlakova na dionici Lekenik – Sisak normaliziran je u 11.55 sati", navode u odgovoru iz HŽ-a Infrastruktura.

U policiji doznajemo da je krim istraga u tijeku, a istražuju je li uzrok prolaska radnog vlaka tehnički kvar ili ljudska pogreška.

Glavni istražitelj željezničkih nesreća Tomislav Antun Biber u Agenciji za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu objasnio je za DNEVNIK.hr o čemu se točno radi.

"Radni vlak je pokrenut iz Kolodvora Velika Gorica i trebao je završiti vožnju u Kolodvoru Lekenik. Od ulaska pred Kolodvor Lekenik, zbog još do sada neutvrđenih razloga, radni vlak nije se zaustavio te je prošao kroz kolodvor u smjeru Siska", kazao je Biber.

"Tada se zaustavio, a u suprotnom smjeru je bio putnički vlak koji je stajao uz dozvoljen ulazak na Kolodvor Lekenik. Očevid je u tijeku, istražuju se uzroci prolaska i nezaustavljanja radnog vlaka", dodao je.