Pobjegla od rata u Ukrajini pa brutalno ubijena u javnom prijevozu. Objavljena snimka: "Ovo je zlo"

Nakon brutalnog ubojstva 23-godišnje Ukrajinke Irine Zarutske u javnom prijevozu u SAD-u, nižu se kritike na račun vlasti i medija.

Mnogi osuđuju lokalne političare zbog izostanka jasne osude i tvrde da mediji namjerno ne izvještavaju o slučaju.

Dio javnosti ističe da je počinitelj, višestruki prijestupnik, trebao biti iza rešetaka, dok se rasprava širi i na pitanja sigurnosti javnog prijevoza te navodnih "blagih politika" prema nasilnicima.

Irina Zarutska (23) izbodena je na smrt u javnom prijevozu u Charlotteu prije nešto više od dva tjedna, a zastrašujuće snimke nadzornih kamera prikazuju trenutak kada je mlada žena brutalno napadnuta.

Izvadio džepni nož, ubio mladu ženu pa šetao po javnom prijevozu

Decarlos Brown Jr. (35) na snimci se vidi kako vadi džepni nož i ustaje sa sjedala iza Zarutske, prije nego što snimka prekida u trenutku kada je ubada, pokazuje videozapis koji je podijelila policija.

Nakon ubojstva, napadač je šetao po javnom prijevozu, dok je s noža kapala krv. Putnici su jedva i primijetili da je mlada žena ubijena tik iza njih. Osumnjičenik je skinuo svoju krvavu majicu s kapuljačom i zatim mirno čekao do sljedeće stanice na kojoj je izašao.

Demokratska gradonačelnica Charlottea zahvalila je medijima koji su odlučili ne objaviti snimku javnosti.

"Videozapis potresnog napada koji je oduzeo život Irini Zarutskoj sada je javan. Želim zahvaliti našim medijskim partnerima i članovima zajednice koji su odlučili ne ponovno objavljivati ni dijeliti snimke iz poštovanja prema Irininoj obitelji", napisala je gradonačelnica Vi Lyles u objavi na X-u u subotu.

"Njezina krv je na rukama sustava"

Zastupnik Brad Knott poručio je da je "njezino odbijanje da osudi nasilje odvratno". "Nasilni kriminalci, bez obzira tko su ili kako izgledaju, moraju biti u zatvoru", poručio je.

Elon Musk kritizirao je ono što je nazvao izostankom izvještavanja o ubojstvu u medijima, podijelivši objavu koja je brojila koliko su članaka ti mediji napisali o ubodu nožem, uz komentar: "Nula".

Istodobno, oni koji su poznavali Irinu užasnuti su činjenicom da je mlada žena koja je pobjegla iz ratom pogođene zemlje ubijena u javnom prijevozu.

"Njezina krv je na rukama sustava koji dopušta da nasilni kriminalci slobodno hodaju dok nevini ljudi plaćaju cijenu. Da je Irina bila crnkinja, a njezin ubojica bijelac, mediji bi neprestano dizali pobunu. Ali zato što je ona bijelkinja, oni šute. Ovo je zlo. I to namjerno", poručio je konzervativni podcaster Benny Johnson, blizak predsjedniku Donaldu Trumpu.

Osumnjičeni za ubojstvo mlade žene je beskućnik, ima više od desetak osuda još od 2014., pokazuje sudska evidencija u koju je The Post imao uvid.

Odslužio je pet godina za oružanu pljačku iz 2014. i pušten je u rujnu 2020., prije nego što je uhićen samo pet mjeseci kasnije zbog napada na svoju sestru u njezinoj kući u Charlotteu.