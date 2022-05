U Afganistanu talibani nastavljaju ograničavati prava žena. Nakon 20 godina vratili su se na vlast i ženama zabranili obrazovanje, samostalno putovanje, a sada i pokazivanje lica u javnosti. Na televizijskim programima više nema voditeljica bez marama na licu, ali sve češće, u znak podrške, s prekrivenim licima na TV ekranima - pojavljuju se i njihovi muški kolege.

Voditeljice televizijskih kanala u Afganistanu u nedjelju su se pojavile na ekranima pokrivenih lica pokorivši se naredbi talibana kojoj su se dan prije suprotstavile.

"Prije naredbe Islamskog emirata, nosile smo hidžab i ispred i iza kamere jer je to jedna od naših obaveza. Hvala Alahu što smo muslimani, ali ova vrsta pokrivanja i nošenje maski nema islamsko opravdanje i nije dio naše kulture. To je dio kulture izvana koja nam se nameće. Prisiljava nas se na nošenje maski, a to nam može stvarati probleme u vođenju programa", objasnila je televizijska voditeljica Sonia Niazi.

Otkako su se talibani vratili na vlast, ženama je zabranjeno obrazovanje, ne smiju putovati bez muške pratnje, a uvelike im je ograničeno i zapošljavanje. Sada moraju skrivati i lice. Mnogima se ostvario najgori strah - prepoznatljive plave burke nakon 20 godina preplavile su trgovine.

"Ovo što smo vidjeli u zadnjih nekoliko mjeseci pokazuje da se one stare navade talibanskog režima vraćaju i to vrlo uspješno, i to pred očima cjelokupne svjetske javnosti, bez da itko išta kaže o tome. Mislim da je ovo krajnje vrijeme da se ponovno revidira neki ugovori ili razgovori koji su bili vođeni s talibanima", kazao je politolog i stručnjak za Bliski istok Vedran Obućina za Dnevnik Nove TV.

Politolog Obućina kaže da bi Pakistan, Iran i Saudijska Arabija, kao zemlje koje su s novim talibanskom režimom pregovarale, trebale talibane podsjetiti na ono što su obećavali. U suprotnom, Obućina očekuje povratak zemlje u već viđeni kaos iz 90-ih godina.

I dok svjetska politika nijemo promatra što se događa, afganistanskim voditeljicama podršku iskazuju njihovi kolege.

Sve više muških voditelja pojavljuje se na televizijskim ekranima noseći maske na licima. Fotografije na društvenim mrežama objavljuju pod oznakom #freeherface ili u prijevodu, oslobodi njezino lice.

