Video snimka s talibanima koji vrijeđaju lokalne umjetnike i pale njihove glazbene instrumente proširila se u subotu internetom, javlja dpa.

Vjeruje se da je događaj snimljen u okrugu Zazai Aryoub u pokrajini Paktika na istoku Afganistana, području uglavnom nastanjenom Paštunima.

Gnjusan zločin: Talibani mladoj odbojkašici odrubili glavu, a zatim to objavili na društvenim mrežama

Snimka prikazuje dva glazbenika koje su tukli talibani. Poderali su im odjeću i vrijeđali ih, a prolaznici su im se smijali i snimali incident.

Kao kaznu su im također odrezali kosu.

"Talibanski vojnici diljem zemlje uzimaju pravdu u svoje ruke", napisao je na Twitteru novinar Bilal Sarwari.

Video : Taliban burn musician's musical instrument as local musicians weeps. This incident happened in #ZazaiArub District #Paktia Province #Afghanistan . pic.twitter.com/zzCp0POeKl