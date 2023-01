Talibanska vlada kritizirala je princa Harryja nakon što je u svojim memoarima napisao da je, za vrijeme vojne službe u Afganistanu ubio 25 ljudi koje je opisao kao šahovske figure uklonjene s ploče.

Harryjevi memoari pod nazivom "Spare" u Španjolskoj su pušteni u prodaju nekoliko dana prije njihova globalnog predstavljanja koje je predviđeno za 10. siječnja.

Otkrivaju svu dubinu razdora između princa i njegova brata, prijestolonasljednika Williama, kao i razne druge pikantne pojedinosti, poput informacija o tomu da je konzumirao drogu i o tomu kako je izgubio nevinost.

U jednome dijelu knjige 38-godišnjak opisuje dva svoja boravka u Afganistanu. Prvi put je ondje bio u funkciji kontrolora zračnog prometa 2007./08. i ponovno 2012., kada je bio kopilot u helikopterima Apache. Piše o broju ljudi koje je ondje ubio.

"Nije to statistika koja me ispunja ponosom, ali ne mogu reći ni da me posramljuje", napisao je Harry, prema španjolskoj verziji knjige.

"Kad sam se našao u žaru borbe, nisam razmišljao o ljudima već sam ih zamišljao kao šahovske figure koje su uklonjene s ploče, loše ljude eliminirane prije nego što im je dana mogućnost da ubiju dobre ljude."

Glasnogovornik afganistanskog ministarstva vanjskih poslova pod vodstvom taliban, Abdul Kahar Balkhi, kritizirao je Harryjeve komentare.

"Zapadnjačka okupacija Afganistana doista je odvratan trenutak u ljudskoj povijesti, a komentari princa Harryja mikrokozmos su traume koju su Afganistanci proživljavali dok su okupacijske snage ubijale nedužne ljude bez ikakve odgovornosti", komentirao je.