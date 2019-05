Radijski voditelj Danny Baker dobio je otkaz na BBC-ju nakon što je objavio tvit o sinu princa Harryja i Meghan Markle, piše Independent.

Baker je na Twitteru objavio fotografiju dvoje ljudi koji za ruku drže čimpanzu u odijelu uz opis ''Kraljevska beba izlazi iz bolnice''.

Novinara su optužili za rasizam nakon očigledne uvrede na račun Meghan Markle, vojvotkinje od Sussexa.

Baker je tvit ubrzo uklonio i ispričao se, a nakon toga je objavio nekoliko tvitova vezanih za fotografiju.

''Istu tu glupu fotografiju objavio bih za bilo koju drugu kraljevsku bebu, dijete Borisa Johnosona ili čak za jedno od svoje djece. Fotografija je smiješna, ali ne u tom kontekstu, naravno. Ogromna pogreška u svakom slučaju. Uglavnom, živio Archie. Oprosti, prijatelju'', napisao je Baker.

Now Sky at the door.

Would have used same stupid pic for any other Royal birth or Boris Johnson kid or even one of my own. It's a funny image. (Though not of course in that context.) Enormous mistake, for sure. Grotesque.

Anyway, here's to ya Archie, Sorry mate.#Occam #Razor