Stiže predsjednik s tjeralice: "Mađarska će osigurati da Putin stigne u Budimpeštu i vrati se kući"

Mađarska će osigurati da ruski predsjednik Vladimir Putin nesmetano uđe na njezin teritorij radi susreta s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom te da se uspješno vrati u Rusiju, rekao je u petak mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto.

Trump je u četvrtak pristao da se drugi sastanak s Putinom, nakon onog na Aljasci, odvije u mađarskoj prijestolnici. Otkrio je da bi se on mogao dogoditi u iduća dva tjedna.

Mađarski premijer Viktor Orban u četvrtak je razgovarao s predsjednikom SAD-a, a u petak s Putinom, pa je objavio da pripreme teku punom parom.

Izbor Budimpešte izazvao je pažnju međunarodne zajednice jer je za Putinom izdana tjeralica Međunarodnog suda (ICC). Mađarska je u procesu povlačenja iz te međunarodne institucije.

Moskva odbacuje optužnicu ICC-ja, a tjeralicu za Putinom proglašava dokazom neprijateljstva zapada prema Rusiji.

"Osigurat ćemo da stigne u Mađarsku, ovdje održi uspješne pregovore te se vrati kući", rekao je Szijjarto u petak novinarima.

"Nema potrebe da se bilo s kim konzultiramo o tome, mi ovdje smo suverena zemlja. Primit ćemo Putina s poštovanjem, ugostiti ga i pružiti uvjete da pregovara s američkim predsjednikom”.

Orban je dugogodišnji Trumpov saveznik koji je i blizak s Rusijom. Potvrdio je da se susret može dogoditi u iduća dva tjedna ako šefovi diplomacija dviju država do tada riješe preostala pitanja na susretu planiranom idući tjedan.

Szijjarto je najavio da će se na tom sastanku dogovoriti datum Trumpovog i Putinovog susreta.

Orban je ranije u izjavi za lokalni radio rekao da će susret u Budimpešti bio o miru te da bi mirovni sporazum doveo do nove faze ekonomskog razvoja Mađarske i Europe.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u petak stiže u Bijelu kuću gdje će od Washingtona zatražiti dodatnu vojnu pomoć Ukrajini, s naglaskom na rakete dugog dometa Tomahawk.

Orban je u petak naglasio da Europa mora otvoriti svoje diplomatske kanale s Rusijom, pa je ponovno optužio Bruxelles za proratni stav.

Mađarski premijer često se sukobljava s EU-om oko Ukrajine, protiveći se europskoj vojnoj pomoći ratom pogođenoj zemlji.

Odnos Kijeva i Budimpešte sve je napetiji, a Mađarska je i dalje ovisna o ruskim energentima, u vrijeme dok EU pokušava prekinuti uvoz ruske nafte i plina do 2028., na što je poziva i Trump.

Samit Putina i Trumpa možda za dva tjedna

Kremlj je u petak objavio da bi se samit između predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trumpa mogao održati za dva tjedna ili malo kasnije, ali da još mnogo toga treba dogovoriti prije nego se odredi točan datum.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da će ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i američki državni tajnik Marco Rubio morati razgovarati telefonom i dogovoriti sastanak kako bi riješili mnoga pitanja prije samita.

"Ima mnogo pitanja, pregovarački timovi moraju biti utvrđeni i tako dalje i tako dalje. Prema tome, sve će se provoditi u fazama, ali, naravno, volja obojice predsjednika postoji", rekao je Peskov.

"Samit bi se zaista mogao održati za dva tjedna ili malo kasnije. Općenito se smatra da se ništa ne bi smjelo odgađati."

Peskov je naglasio da je Rusija i dalje otvorena prema dogovoru koji bi okončao rat u Ukrajini mirnim putem.