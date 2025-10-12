Nova eskalacija trgovinskog rata: "Najveća svjetska gospodarstva ponovno su u sukobu"

Na svjetskim su burzama prošloga tjedna cijene dionica pale jer se, nakon najave predsjednika SAD-a Donalda Trumpa o uvođenju dodatnih 100-postotnih carina na kineske proizvode, ponovno zaoštrio trgovinski rat između dva najveća svjetska gospodarstva.

Na Wall Streetu je Dow Jones indeks prošloga tjedna potonuo 2,7 posto, na 45.479 bodova, dok je S&P 500 pao 2,4 posto, na 6.552 boda, a Nasdaq 2,7 posto, na 22.204 bodova.

Polovicom tjedna ti su indeksi dosegnuli nove rekordne razine, zahvaljujući nadi ulagača u smanjenje kamatnih stopa američke središnje banke i nizu dogovora i preuzimanja u tehnološkom sektoru, što podržava euforiju u vezi razvoja umjetne inteligencije.

Trumpove poruke uzdrmale tržište

No, u petak su cijene dionica oštro pale zbog čega su burzovni indeksi završili u minusu na tjednoj razini.

Tržište je, naime, uzdrmala Trumpova poruka da će od 1. studenog uvesti dodatne 100-postotne carine na uvoz kineskih proizvoda, kao i ograničenja na izvoz svih strateških softvera u Kinu.

Trump je poručio da na taj način reagira na izuzetno agresivan trgovinski stav Kine i da više nema razloga za sastanak s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, koji se trebao održati za dva tjedna.

Trumpove poruke uslijedile su nakon što je Kina najavila pojačane kontrole izvoza rijetkih metala, a taj potez Pekinga uslijedio je nakon što su neki američki političari pozvali da se proširi zabrana na izvoz čipova u Kinu.

Kina je vodeći svjetski proizvođač rijetkih zemnih metala važnih za tehnološku industriju, a Washington je već optužio Peking za zlouporabu tog dominantnog položaja.

Riječju, čini se da trgovinski pregovori između SAD-a i Kine, koji se vode već mjesecima, ne idu baš najbolje.

"Prvo i drugo po veličini svjetsko gospodarstvo ponovno su u sukobu, pa je normalno da su ulagači reagirali po načelu 'prvo prodaj, a potom postavljaj pitanja'. Trumpove poruke došle su sasvim neočekivano i dovele do nesigurnosti na tržištu. Neki kažu da nas čeka nestabilan listopad”, kaže Ryan Detrick, strateg u tvrtki Carson Group.

Tri godine vladavine "bikova"

Ovih dana navršava se tri godine od početka aktualnog tržišta 'bikova', a u tom je razdoblju S&P 500 indeks porastao gotovo 90 posto, ponajviše zahvaljujući snažnom rastu tehnološkog sektora izazvanog euforijom u vezi razvoja umjetne inteligencije.

I dok neki analitičari kažu da se stvara "balon" zbog čega bi uskoro cijene dionica mogle oštrije pasti, drugi drže da još uvijek ima prostora za rast tržišta.

I na europskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,7 posto, na 9.427 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,6 posto, na 24.241 bod, a pariški CAC 2 posto, na 7.918 bodova.