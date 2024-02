VIDEO WHO objavio snimke iz razrušene bolnice Nasser: Bakljama osvjetljavali put među ruševinama

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objavila je snimke iz bolnice Nasser koja se nalazi u gradu Khan Yunisu u pojasu Gaze. WHO-u je prvotno bio odbijen zahtjev za ulaskom u bolnicu kako bi pomogli pacijentima koji se ondje nalaze, da bi dopuštenje dobili u konačnici tek krajem prošlog tjedna.

Ciljevi akcije bili su pregledati pacijente i omogućiti njihov premještaj u druge bolnice. Ekipa liječnika uspješno je premjestila 14 pacijenata, od čega su njih osam bili ljudi koji ne mogu hodati. Dvoje pacijenata trebalo je uređaj za disanje.

After two days of being denied entry into the Nasser Medical Complex in #Gaza, yesterday @WHO and partners were allowed to go inside to assess the patients. As a result, lifesaving medical referral of 14 critical patients was facilitated. Two patients needed continuous manual… pic.twitter.com/7iS65vG61y