Pazite kojim putem idete: U širem centru Zagreba počeli radovi na tri važne ulice

Nakon što su u subotu počeli radovi na zagrebačkoj Ulici kneza Branimira, danas su počeli i radovi na raskrižju Nove ceste i Rihtmanove, na dijelu Harambašićeve te na raskrižju Vukovarske s Hrvatskom bratskom zajednicom.

Naime, zbog drugog dijela zimskih školskih praznika očekuje se smanjenje intenziteta prometa u cijelom gradu pa će se, uz već postojeće radove, izvoditi i novi radovi na tri lokacije.

Raskrižjem Nove ceste i Ulice Zvonimira Rihtmana bit će otežan promet u utorak od 8:30 do 15 sati jer je zbog izvođenja radova na vodoopskrbnom priključku potrebno izvesti prijekop kolnika koji se nalazi u zoni raskrižja. Za vrijeme radova bit će zabranjen ulaz i izlaz iz Ulice Zvonimira Rihtmana na Novu cestu.

Harambašićevom ulicom na dijelu od Maksimirske ceste do Štoosove ulice bit će otežan promet od utorka u 8 sati do subote, 24. veljače do 15 sati. Zbog izvođenja radova izgradnje zasunske komore vodoopskrbnog cjevovoda u raskrižju Harambašićeve i Škrlčeve bit će onemogućeno prometovanje Harambašićevom ulicom od sjevera prema jugu, dok će se promet u smjeru jug – sjever odvijati nesmetano. Obilazni je pravac Maksimirska – Šulekova – Štoosova.

Na raskrižju Hrvatske bratske zajednice i Vukovarske od utorka do četvrtka će se od 9 do 14 sati izvoditi radovi optimizacije semaforskih uređaja. U tom će razdoblju promet regulirati prometni policajci i pripadnici prometnog redarstva Grada Zagreba.

Iz Grada sve sudionike u prometu mole da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju te da imaju razumijevanja zbog mogućih poteškoća.