Ključan trenutak za čovječanstvo! "Tri svjetska čelnika su predatori koji uništavaju svijet"

Svijet se nalazi na rubu opasne nove ere, potaknute napadima moćnih država, korporacija i pokreta protiv ljudskih prava na multilateralizam, međunarodno pravo i ljudska prava, upozorio je danas Amnesty International prilikom predstavljanja svog godišnjeg izvješća "Stanje ljudskih prava u svijetu".

Države, međunarodna tijela i civilno društvo moraju odbaciti politiku popuštanja i zajednički se oduprijeti tim napadima kako bi spriječili učvršćivanje takvog poretka, navodi organizacija u procjeni stanja ljudskih prava u 144 zemlje.

"Suočavamo se s najizazovnijim trenutkom našeg doba. Čovječanstvo je pod napadom transnacionalnih pokreta protiv ljudskih prava i predatorskih vlada koje su odlučne nametnuti svoju dominaciju nezakonitim ratovima i otvorenim ekonomskim ucjenama", izjavila je glavna tajnica Amnesty Internationala Agnès Callamard.

Globalna organizacija za ljudska prava tvrdi da čelnici triju država koje stoje iza razarajućih ratova potiču druge države na kršenja prava.

Izrael, Rusija i Sjedinjene Američke Države predvode uništavanje globalnih ljudskih prava, objavio je Amnesty International, opisujući čelnike tih zemalja kao "proždrljive predatore" usmjerene na ekonomsku i političku dominaciju, prenosi Al Jazeera.

"Globalno okruženje u kojem je mogla procvjetati primitivna brutalnost dugo se stvaralo", navodi Agnes Callamard.

U 2025. godini "napravljeni su nagli zaokreti od međunarodnog poretka zamišljenog nakon holokausta i potpunog razaranja svjetskih ratova, koji se tijekom proteklih 80 godina gradio sporo i bolno, iako nedovoljno", rekla je.

Na konferenciji za medije u Londonu u ponedjeljak Callamard je izjavila da većina vlada nastoji umiriti "predatore" umjesto da im se suprotstavi. "Neke su čak pomislile imitirati nasilnike i pljačkaše", rekla je.

Španjolska je, kaže, iznimka u Europi zbog kritike izraelskog genocida nad Palestincima u pojasu Gaze i američko-izraelskih napada na Iran te "stoji iznad dvostrukih standarda koji uništavaju međunarodni sustav", dodala je Callamard.

Smatra da su izraelski premijer Benjamin Netanyahu, američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je 2022. poslao vojsku u susjednu Ukrajinu, imali "apsolutno dramatičan" utjecaj na svijet.

Njihovo ponašanje "ohrabruje sve one koji su skloni sličnim postupcima", rekla je Callamard. "To omogućuje umnožavanje imitatora diljem svijeta, pa se sada suočavamo s mnogo agresivnijim i brutalnijim stanjem nego prije tri ili četiri godine."

"Autoritarne prakse pojačane su diljem svijeta", navodi se u izvješću, koje na 400 stranica opisuje navodna kršenja u zemljama od Afganistana do Zimbabvea.

Izraelski genocid u Gazi, ruski "zločini protiv čovječnosti" u Ukrajini te američko-izraelski rat protiv Irana navedeni su kao primjeri sukoba u kojima se ignoriraju međunarodni zakoni.

U dijelu o represiji Ujedinjeno Kraljevstvo se kritizira zbog obračuna s pokretom solidarnosti s Palestinom i skupinom Palestine Action, koja provodi izravne akcije protiv lokacija povezanih s izraelskom vojskom i trenutačno vodi pravnu bitku protiv svoje zabrane kao "terorističke" organizacije.

Talibani u Afganistanu odgovorni su za daljnju rodno uvjetovanu diskriminaciju u 2025., navodi se u izvješću, uz mjere koje isključuju žene iz obrazovanja i rada, dok se nepalske vlasti optužuju za neuspjeh u istrazi slučajeva nasilja nad ženama koje pripadaju kasti Dalit.

Ipak, postoji određeni prostor za optimizam, poručuje Amnesty.

Organizacija navodi primjere otpora, među kojima su prosvjedi koje predvodi generacija Z; sve veći broj država koje se pridružuju tužbi Južne Afrike protiv Izraela za genocid pred Međunarodnim sudom pravde (ICJ); optužnice Međunarodnog kaznenog suda (ICC) za zločine protiv čovječnosti protiv bivšeg filipinskog predsjednika Rodriga Dutertea; osnivanje posebnog suda Vijeća Europe za zločin agresije protiv Ukrajine; te nalog ICC-a za uhićenje dvojice talibanskih vođa zbog progona na temelju spola.