Mjesecima nakon što se jezero Mead povuklo zbog suše i otkrilo leš žrtve mafije koja je dugo bila pod vodom, pronađeno je još ljudskih ostataka.

U jezeru Mead kod Las Vegasa policija sve više pronalazi ljudske ostatke.

To je već treće tijelo pronađeno u tom jezeru u Nevadi zbog povijesno niske razine vode potaknute klimatskim promjenama.

Jezero Mead (Foto: Screenshot / Twitter)

Ostatke je uočio svjedok na plaži Swim Beach na jezeru Mead tijekom poslijepodneva u ponedjeljak, objavila je služba Nacionalnog parka. Istražitelji su preuzeli ostatke, priopćila je služba parka.

