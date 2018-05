Vojislava Šešelja pred Hrtkovcima u Vojvodini zaustavili su kordoni srbijanske policije. U tom je mjestu 1992. održao ratno-huškački govor nakon kojeg je uslijedilo masovno protjerivanje Hrvata.

Zbog istog je govora Šešelj osuđen za ratni zločin. U Hrtkovce do ponoći neće moći nitko osim mještana. Šešelj tvrdi kako želi provocirati vlast, a ne Hrvate.

Na kraju kratkog političkog performansa sljedbenici osuđenog ratnog zločinca i zastupnika u skupštini napali su neistomišljenike. Službeni Zagreb i Beograd pohod šešeljevaca - ne komentiraju.

Iz Petrovaradina se u Dnevnik Nove TV javila reporterka Anita Martinović, koja zbog policijske blokade danas nije mogla ući u Hrtkovce, u koje je želio doći Vojislav Šešelj, ali ga je policija zaustavila.

"Najnovija informacija koju sam dobila jest da je mjesto ipak djelomično odblokirano, tako da u Hrtkovce mogu i ostali, a ne samo stanovnici, ali policija i dalje ostaje na svim punktovima oko mjesta, sve do 24 sata. Činjenica je da je zbog jednog čovjeka, osuđenog ratnog zločinca, danas oko Hrtkovaca bilo više od 1500 srbijanskih policajaca, a više od 10.000 ljudi na tom području nije imalo normalan život, među njima ni Hrvati."

Kako se osjećaju Hrvati te ulijeva li im policija sigurnost, pitala je reporterka Martinović Tomislava Žigmanova, predsjednika Demokratskog saveza Hrvata Vojvodine.

"Ulijeva sigurnost kad je u pitanju zabrana održavanja mitinga osuđenog ratnog zločinca. S druge strane, vidjeli ste da je bez obzira na sve mjere sigurnosti danas ujutro na vjeronauk u župnom dvoru Župe sv. Klementa u Hrtkovcima, koji inače pohađa 17 djece, došlo tek jedno. To dovoljno govori o atmosferi i strahu koji postoji kod građana hrvatske nacionalnosti, jer govoriti o mitingu osuđenog ratnog zločinca, koji je javno kazao da će isto ponovno i još intenzivnije činiti, sigurno je činjenica koja ne ulijeva sigurnost niti donosi spokoj", kazao je Žigmanov.

Na pitanje zašto Srbija još nije donijela odluku koju svi očekuju, o izbacivanju Šešelja iz Skupštine, te boji li se Aleksandar Vučić povući taj potez, Žigmanov odgovara: "To je pitanje vladavine prava. Po srbijanskim pozitivnim propisima onaj tko je osuđen na zločin i dobio kaznu dulju od 6 mjeseci ne bi smio biti narodnim zastupnikom. Zašto to dosad nije tako, to je vjerojatno zato što Srbija ima velike deficite kad je u pitanju koncept vladavine prava, što je primijetila i Europska komisija u najnovijem izvješću o napretku Srbije, i to je ono što onda nas i brine. Treba ići ka tome da se zakoni koji postoje, koji su jasni, počnu primjenjivati.

U tom kontekstu i sigurnost Hrvata, da se vratim na vaše prvo pitanje, bila bi sigurno neusporedivo veća. U ovom slučaju imamo situaciju da se zbog jednog čovjeka pokrene 1500 policajaca, ali s druge strane imate izostanak koraka koji bi trebali biti prije toga povučeni, a to je stav države Srbije kada je u pitanju sama presuda i kad je iznijeta prijetnja da će isti zločini opet biti počinjeni".