Godinama traži supruga, otet je pred svjedocima, a sada je došlo do preokreta: "Kriva je policija..."

Supruga malezijskog pastora koji je otet prije osam godina dobila je sudski spor protiv policije i vlade.

Raymonda Koha su maskirani muškarci izvukli iz njegova automobila u predgrađu glavnog grada Kuala Lumpura 2017. godine. Njegova sudbina i dalje je nepoznata, a obitelj je godinama tvrdila da ga je otela policija.

U srijedu je visoki sud presudio da je Koh prisilno nestao, te je proglasio vladu i policiju odgovornima za njegovu otmicu. To je prva takva presuda u povijesti Malezije, piše BBC.

Sud je također naložio državi da plati najmanje 31 milijun ringgita (oko 6,8 milijuna eura) odštete, što će vjerojatno pripasti Kohovoj obitelji. Konačni iznos trebao bi biti najveći u povijesti malezijskog pravosuđa.

U emotivnom obraćanju nakon presude, njegova supruga Susanna Liew rekla je novinarima: "Presretni smo i zahvalni Bogu što smo dobili poštenu i pravednu presudu. Iako to neće vratiti Raymonda, obitelji ova presuda donosi barem djelomičnu satisfakciju i osjećaj zatvaranja tog poglavlja."

Susanna Liew Foto: Afp

"Ovu borbu i presudu posvećujemo pastoru Raymondu Kohu, čovjeku suosjećanja i hrabrosti, te svim žrtvama prisilnih nestanaka", dodala je.

Nestanak pastora Koha, kao i otmica aktivista Amrija Che Mata, već godinama intrigira Maleziju. Oba slučaja dogodila su se u razmaku od nekoliko mjeseci, između kraja 2016. i početka 2017., i izazvala su velike javne rasprave. Kohova otmica snimljena je nadzornom kamerom i svjedočili su joj prolaznici.

Obitelji obojice muškaraca tvrdile su da ih je odvela policija, što su vlasti uporno poricale. Nestanci su potaknuli dvije istrage – jednu od strane malezijske komisije za ljudska prava, a drugu od strane vlade.

Obje su istrage na kraju zaključile da su muškarce vjerojatno oteli pripadnici elitne policijske jedinice jer su ih smatrali prijetnjom tradicionalnom islamu u zemlji s većinskim muslimanskim stanovništvom.

Vladino izvješće, koje je bilo označeno kao tajno sve dok obitelji nisu tužile državu i tražile pristup, navodi da su za otmice odgovorni "odmetnuti policajci", te da je dužnosnik koji je vodio operaciju imao "ekstremne stavove" prema kršćanima i šijitima.

Pastor Koh bio je meta vlasti jer se sumnjalo da pokušava preobratiti muslimane, što je u Maleziji kazneno djelo, što njegova obitelj poriče. Amri Che Mat bio je šijit, što je izazvalo sumnju u zemlji u kojoj se prakticira umjereni oblik sunitskog islama.

Supruge Raymonda Koha i Amrija Che Mata odvojeno su tužile državu tražeći odštetu i otkrivanje sudbine svojih muževa. U srijedu je visoki sud presudio da su policijski dužnosnici, Kraljevska malezijska policija i vlada Malezije odgovorni za otmicu pastora Koha.

Osim što je dosudio milijune ringgita Susanni Liew za pretrpljenu emocionalnu bol, sudac je odlučio da država mora platiti 10.000 ringgita (oko 2150 eura) za svaki dan Kohova nestanka, počevši od dana otmice pa sve do trenutka kada država otkrije gdje se nalazi. Sudac je također naložio državi da ponovno otvori istragu i utvrdi gdje se Koh nalazi.

Od srijede, ukupna svota prema tom izračunu iznosi oko 31,8 milijuna ringgita, a konačni iznos će, prema riječima odvjetnika obitelji, biti najveća isplata u povijesti Malezije. Novac će biti položen u zakladu, čiji će korisnici vjerojatno biti Susanna Liew i njihova djeca.

Sud je također proglasio vladu i policiju odgovornima za otmicu Amrija Che Mata. Njegova supruga Norhayati, koja je tužila državu po manjoj osnovi od Liew, dobila je oko 3 milijuna ringgita odštete.

"Osjećaj tuge ostaje jer pitanja o Amrijevoj sudbini, je li živ, mrtav ili dobro, još uvijek nemaju odgovore", rekla je Norhayati novinarima. "Iskreno se nadamo da će oni koji su odgovorni biti pozvani na odgovornost za ono što su učinili."

Ured državnog odvjetništva Malezije najavio je da će uložiti žalbu na obje presude.