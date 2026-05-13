Izrečena kazna suprugu misice Kristine: Mučki ju je ubio, samljeo u blenderu, a prije izvadio maternicu - "Nikad nisam vidio nešto slično"

Marc Rieben (43), koji je s Kristinom Joksimović imao dvoje djece, nije pokazao nikakve emocije dok mu je izricana presuda doživotne zatvorske kazne.

Posmrtne ostatke Kristine Joksimović (38) pronašao je njezin otac, koji je na izricanju presude sa suprugom, a oboje su glasno jecali. Ispred zgrade suda okupilo se 50-ak prosvjednika koji su zapljeskali kada je Riebenu izrečena kazna doživotnog zatvora.

Brutalno ubojstvo bivše misice je u veljači 2024. dospjelo je na naslovnice diljem svijeta.

Sudac Daniel Schmid naložio je Riebenu da dvjema kćerima u dobi od pet i šest godina isplati odštetu od 100.000 švicarskih franaka, dok je Kristininu ocu dosuđeno 120.000 švicarskih franaka, majci 100.000, a sestri 60.000 franaka, piše Daily Mail.

Izričući presudu, sudac Schmid je rekao: "Postoje slučajevi koji fikciju pretvaraju u stvarnost. Ovaj slučaj je promijenio našu stvarnost."

Tijekom suđenja tužitelji su uspjeli dokazati kako je uspješni poslovni čovjek, Marc Rieben, zgrabio svoju ženu za vrat, gurnuo je uz zid i davio je nečim nalik na špagu. Dok ju je davio, udarao ju je i šutao nogama. Zatim je njezino tijelo odnio u praonicu u podrumu, raskomadao ga ubodnom pilom i vrtnim škarama te dijelove ubacio u blender. Na kraju je koristio 10 litara izbjeljivača kako bi sakrio tragove.

Dok je komadao tijelo supruge, uklonio joj je i maternicu, a zbog načina na koji se riješio tijela, optužen je i za skrnavljenje mrtvih. U optužnici tužiteljstva stoji da je Rieben djelovao "svjesno i namjerno" iz potrebe za kontrolom, osvetom i s golemom količinom bijesa.

Tužitelji su rekli da je motiv ubojstva bio Kristinin zahtjev za razvod koji je Rieben odbio, a nakon ubojstva je navodno mirno odveo djecu na večeru u lokalni restoran.

Proučavao Atlas ljudske anatomije

Posmrtne ostatke njegove supruge otkrio je njezin otac koji je otišao u njihov dom u Binningenu blizu Basela nakon što se nitko nije javljao na njen mobitel.

Marc Rieben je tvrdio da mu je supruga prijetila nožem tijekom brakorazvodne parnice, tvrdeći da je djelovao u samoobrani. No, na temelju dokaza iz forenzičko-medicinskog izvješća utvrđeno je da nikada nije bilo napada nožem.

Tužitelji su tvrdili i da je ubojica istraživao kako se riješiti posmrtnih ostataka, a za to je koristio program Atlas ljudske anatomije, pa to objašnjava kako je Reiben znao kako ukloniti ruke i noge u laktovima i koljenima.

On je pak na sudu govorio da je volio Kristinu te da je njezina smrt bila nesreća iako je priznao da ju je uhvatio za grlo.

"Prouzročio sam svojoj obitelji neizmjernu patnju. Zašto? Zašto sam podbacio? Zašto to nisam mogao spriječiti? Zašto nisam mogao spriječiti da umre od moje ruke? Volio sam svoju ženu svim srcem i vjerovao u našu zajedničku budućnost. Proganja me danju i noću. Ono što sam učinio apsolutno je neoprostivo i preuzimam punu odgovornost. Duboko žalim i ispričavam se", rekao je Marc Rieben.

Sudski vještak, profesor Frank Urbaniok, rekao je sudu da je Riebenu dijagnosticirao narcisoidne crte lica i opsesivno-kompulzivni poremećaj.

"Radim kao vještak već 33 godine i nadgledao sam 5000 slučajeva. Vidio sam mnogo ljudi koji su počinili ubojstva nad intimnim partnerima. Ali nikad prije nisam vidio nešto slično", rekao je Urbaniok.