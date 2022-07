Šumski požari izmiču kontroli na jugozapadu Francuske, nastavlja se evakuacija stotina stanovnika, a vatrogasci se bore s vatrom i u Italiji, priopćile su vlasti tih zemalja u petak.

Više od 1000 francuskih vatrogasaca, uz potporu devet kanadera, bore se od utorka kako bi svladali dva požara uzrokovana velikom vrućinom i jakim vjetrovima.

"Situacija je još uvijek nepovoljna", objavile su vlasti departmana Gironde. U požarima je uništeno ukupno 7300 hektara površine. Samo preko noći s četvrtka na petak je izgorjelo 2000 hektara, priopćile su vlasti.

Horrific fires in South Western France, the extreme heat is likely fuelling it quite a lot although there isn’t any confirmation as of yet. This just goes to show the power of this heatwave. pic.twitter.com/AtPTbVBsEX