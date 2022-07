Požari su i rezultat klimatskih promjena, mogli smo čuti u srijedu navečer od premijera. Dok premijer kaže da na klimatske promjene ne možemo utjecati, Europska unija ih prati na tjednoj bazi! I to baš kako bi, između ostalog, bili spremniji na velike požare.

Europsko tlo pogodili su toplinski valovi i suše ranije nego ikad. No, postoje alati kojima se može podići spremnost na požare. Unutar Europske unije čija smo članica, možda manje poznato, postoji Copernicus - program za praćenje Zemlje satelitima.

Te podatke koriste znanstvenici u raznim tijelima Europske komisije - za ovu analizu važni EFFIS, informacijski sustav o šumskim požarima i EDO, europski opservatorij za sušu.

Prema njihovim podacima prošli mjesec već je bio drugi najtopliji i temperatura tla bila je 1,6 stupnjeva toplija od prosjeka. Tako je većina europskog kontinenta proteklih tjedana u narančastom zbog suše. Baš šibensko područje, koje je u srijedu zahvatio veliki požar, posljednja je dva tjedna u crvenom.

Upozoravajuće treba biti i da je prema podacima EFFIS-a sezona požara počela nikad ranije. Kao i da ih je najviše bilo u najtoplijim godinama, a ovo je jedna od njih. Od 2006. do 2021. prosječno je do prošlog vikenda u Europi izgorjelo sto tisuća hektara.

Ove godine brojka je gotovo tri i pol puta veća i iznosi 343.000 hektara. O kolikom je razmjeru riječ govori da je petnaestogodišnji prosjek progutanih hektara od požara u cijeloj godini - 350.000, izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš.

FOTO/VIDEO Katastrofa u Raslini: "Kuću sam kupio u siječnju. Moj život je bio tu. Sad je izgorjela"

"Ostavi to, ajde bježi!" Dramatična snimka iz Zatona, obitelj okruženu buktinjom u zadnji čas spasio kanader

Požari se ne mogu predvidjeti, ali EFFIS izdaje mjesečne prognoze o temperaturnim anomalijama zbog kojih raste opasnost od požara. Ovaj je tjedan narančasto tek u Istri i na šibenskom području, a idućih tjedana takve su prognoze za cijelu Hrvatsku! I to sve do 21. kolovoza, do kad temperaturu zraka predviđaju od 1 do 1,5 stupnjeva topliju od prosjeka.

Puno je to - ako se sjetimo da svijet želi zadržati globalno zagrijavanje ispod dva stupnja kako bi se izbjegle dugoročne katastrofe.

Požare ne treba zazivati, ali treba znati da Unija ima uspostavljenu i zajedničku međunarodnu pomoć. Šest država čini flotu od 12 kanadera i jednog helikoptera koja mora biti spremna uskočiti nekoj od država članica. Od tih 12 - dva kanadera su hrvatska. Nadamo se, naravno, da je to scenarij koji nikome neće trebati.

Više o klimatskim promjenama pogledajte u priloženom videu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr