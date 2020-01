Sud je usvojio prigovor Hrvatske o nenadležnosti i postupak se automatski obustavlja.

Sud Europske unije proglasio se u petak u Luxembourgu nenadležnim za slovensku tužbu protiv Hrvatske zbog navodne povrede europskog prava uzrokovane neprovedbom arbitražne odluke o granici.

S ovom odlukom Sud je prihvatio hrvatski prigovor o nenadležnosti i postupak se automatski obustavlja. Odluke Suda EU-a konačne su i nema žalbe. Odluku su objavili i na Twitteru, na engleskom, hrvatskom i slovenskom jeziku.

#SudEU : Sud nije nadležan za odlučivanje o graničnom sporu između # Slovenije i # Hrvatske - oni moraju zajedno surađivati na konačnom pravno rješenje https://t.co/ATb3CgbPxg — EU Court of Justice (@EUCourtPress) January 31, 2020

#SEU : Sodišče ni pristojno za odločanje o mejnem vprašanju med #Slovenijo in #Hrvaško – državi morata skupaj poiskati dokončno pravno rešitev tega vprašanja https://t.co/ATb3CgbPxg — EU Court of Justice (@EUCourtPress) January 31, 2020

Slovenija je pokrenula postupak protiv Hrvatske na temelju članka 259 Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i predložila Sudu EU-a da utvrdi krši li Hrvatska 2. i 4. članak Ugovora, koji govori o poštivanju vladavine prava i lojalnoj suradnji među državama članicama EU-a. Slovenija također tvrdi da Hrvatska krši uredbu o zajedničkoj ribarskoj politici, šengenskim propisima o kretanju osoba te direktive o pomorskom prostornom planiranju.

Hrvatska je uložila prigovor o nenadležnosti jer smatra da Sud EU-a nije nadležan odlučivati o zahtjevima Slovenije u navedenom postupku s obzirom na to da između dviju država nije doista riječ o sporu o primjeni i tumačenju prava EU-a, što bi bilo u nadležnosti Suda Europske unije. Hrvatska drži da u ovom predmetu postoji spor koji se odnosi na tumačenje i primjenu međunarodnog prava koji treba rješavati primjenom pravila međunarodnog prava i za to predviđenim sredstvima mirnog rješavanja sporova, uključujući pregovore. (Hina, A.T.))