Paklene vrućine opasnije su nego što se mislilo: Nova studija otkriva zabrinjavajuće podatke

Česta izloženost toplinskim valovima ubrzava starenje, pokazalo je novo istraživanje.

Znanstvenici kažu da je učinak usporediv sa štetom koju zdravlju nanose pušenje, alkohol, loša prehrana ili manjak tjelesne aktivnosti.

Stručnjaci upozoravaju da novo istraživanje mijenja shvaćanje koliko snažno vrućina utječe na naše zdravlje – i to ne samo privremeno, nego kroz cijeli život.

Dosad je bilo poznato da toplinski valovi uzrokuju nagli porast preuranjenih smrti. Primjerice, u lipnju je jedan toplinski val u Engleskoj povezan s gotovo 600 smrti. No, nova analiza među prvima je koja otkriva i dugoročne posljedice, piše Guardian.

Znanstvenici su pratili 25.000 ljudi na Tajvanu kroz 15 godina te uspoređivali njihovu izloženost toplinskim valovima s biološkom dobi – pokazateljem općeg zdravlja.

Ubrzano starenje najizraženije kod fizičkih radnika

Primijetili su da se biološka dob povećala za oko devet dana kod osoba koje su tijekom dvije godine doživjele četiri dodatna dana toplinskog vala. Kod fizičkih radnika, koji su više na otvorenom, ubrzano starenje bilo je još izraženije – njihova je biološka dob porasla čak za 33 dana.

Iako se taj porast čini malen, riječ je o razdoblju od samo dvije godine. Znanstvenici sada istražuju kako višedesetljetna izloženost vrućini utječe na starenje. Upozoravaju da bi posljedice mogle biti mnogo veće jer toplinski valovi pogađaju sve ljude, a povišena biološka dob znači i veći rizik od smrtnosti.

"Ako se izloženost toplinskim valovima gomila desetljećima, zdravstveni učinak bit će daleko veći od onoga što smo sada prikazali", rekao je dr. Cui Guo sa Sveučilišta u Hong Kongu, koji je vodio istraživanje. "A s obzirom na to da toplinski valovi postaju sve češći i traju dulje, posljedice bi u budućnosti mogle biti još ozbiljnije."

Najveći utjecaj na ubrzano starenje ima broj dana provedenih u toplinskom valu

Istraživanje, objavljeno u časopisu Nature Climate Change, analiziralo je niz zdravstvenih parametara – krvni tlak, upale, kolesterol, rad pluća, jetre i bubrega – kako bi izračunalo biološku dob ispitanika i usporedilo je s njihovom stvarnom dobi.

Pokazalo se da najveći utjecaj na ubrzano starenje ima upravo broj dana provedenih u toplinskom valu. Zašto vrućina uzrokuje takav učinak još nije sasvim jasno, ali znanstvenici smatraju da oštećenje DNK ima ključnu ulogu.

Štetni učinci vrućine donekle su slabili kroz vrijeme, što sugerira da se ljudi sve više prilagođavaju – traže hlad, koriste klimu i poduzimaju mjere zaštite. No rizik je i dalje značajan.

Posljedice na starije i bolesne ljude mogu biti još veće

Treba naglasiti da su sudionici istraživanja bili mlađi, zdraviji i obrazovaniji od opće populacije jer su sudjelovali u plaćenom zdravstvenom programu. Stručnjaci upozoravaju da bi posljedice na starije i bolesnije ljude mogle biti još veće nego što je studija pokazala.

Studija je uzela u obzir i čimbenike poput težine, pušenja, vježbanja te bolesti poput dijabetesa i raka, kao i korištenje klima-uređaja u njihovim četvrtima. No nisu imali podatke o vremenu provedenom vani, kvaliteti stanova ili osobnom korištenju klime – što ostavlja prostor za daljnja istraživanja.