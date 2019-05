Nakon što je vijest o stavljanju kineskog Huaweija na američku crnu listu poput bombe odjeknula svijetom i nakon što su te mjere ublažene, odnosno odgođene privremenim mjerama, nameće se pitanje kakva se to nova politika vodi u američko-kineksim odnosima. O tome smo porazgovarali s domaćim stručnjakom za međunarodnu politiku, Branimirom Vidmarovićem.

Donald Trump i čitava njegova administracija žele ograničiti Kinu i suzdržati njezin tehnološki razvoj te se trenutno pozivaju na nacionalnu sigurnost, kaže Vidmarović. Mnogi strani mediji to su nazvali tehnološkim hladnim ratom.

"To je sasvim legitimno, jer je nacionalna sigurnost u domeni svake države i dio je njezinog suvereniteta i politike. Međutim, ovdje se vidi da se nacionalna sigurnost stavlja u jedan politički kontekst i da se koristi kao političko oružje", pojašnjava naš stručnjak za međunarodne odnose.

Vidmarović podsjeća da Trump od Kine želi dobiti ustupke - smanjenje državnih subvencija, izjednačavanje trgovinskog deficita, odnosno da će Kina kupovati više američkih proizvoda i tako dalje.

"Međutim, američka administracija inzistira da Kina uvede sigurnosni mehanizam te da SAD ima kontrolu, odnosno da vrši monitoring izvršenja kineskih obećanja prema tom ugovoru i da ima pravo jednostrano povećati tarife, a da pritom Kina nema prava na odgovor", objašnjava Vidmarović i dodaje da se Kina s tim, naravno, ne može složiti jer Trump time pokušava dirnuti ustavni poredak Kine.

"Ne vidim izlaz iz te situacije i mislim da će se konflikt i dalje samo širiti na ostale sfere kinesko-američke suradnje", smatra Vidmarović te odmah pojašnjava i na koje mjere misli.

"Najnuklearnije" opcije

"Najnuklearnije opcije su na primjer ograničavanje kineskog dostupa američkim komercijalnim satelitima koje iznajmljuje i kineska vojska. Tu je i daljnji pritisak na saveznike, a to je nažalost ono što će se i nas dirnuti. Amerika ima tu prednost da ima puno više saveznika i ima veću takozvanu polugu. Tu je i opcija sankcija, o tome se još nije razgovaralo", kaže naš stručnjak.

Vidmarović smatra da ima još puno prostora da se i na Kinu prenese ruski model, odnosno da se uvedu sankcije na kineske dužnosnike, na kineski biznis, što bi dovelo do još daleko neugodnije situacije po Kinu.

"Amerika ima snage i globalnog kapaciteta da pokuša i dalje izolirati Kinu", naglašava Vidmarović.

Kina će, s druge strane, pružati otpor tako da Trump neće biti ništa posebno bliže ostvarenju svojeg prvotnog cilja, kaže Vidmarović, no isto tako smatra da je scenarij sa sankcijama ipak izgledan.

Pitanje nacionalne sigurnosti i povlačenje konzekvenci iz suradnje stranih tech kompanija s matičnim vladama kao prijetnje toj sigurnosti, Vidmarović smatra normalnim za digitalno doba u kojem živimo te smatra da je to toga nužno trebalo doći.

"Ne smijemo biti licemjerni i moramo reći da je Kina branila američkim kompanijama ulazak u njihovu ekonomiju i cenzurirala ih tako da je američki odgovor u tom smislu logičan i razumljiv, iako sad izgleda šokantno jer je u kontekstu okršaja", kaže Vidmarović.

Ograničavanje razvoja kineskih tvrtki

Ovakva politika Trumpove administracije može imati posljedice i po druge kineske kompanije, a Vidmarović pojašnjava i koje.

"Može im snažno ograničiti razvoj, zbog toga što se kineske (tech) tvrtke još uvijek oslanjaju na američke čipove i na američke tehnologije. To šteti i američkim proizvođačima i kineskim kompanijama koje tu tehnologiju uvoze", kaže Vidmarović.

Ipak, smatra da će turbulentno razdoblje po tom pitanju potrajati godinu dvije i kad se sve to posloži će dovesti do razvoja domaćih, kineskih čipova i druge prateće tehnologije, dok bi to u SAD-u moglo doprinijeti kvalitetnijoj konkurenciji.

"U konačnici bimo mogli imati pozitivne učinke od svega toga", zaključuje Vidmarović.

Slijedeći korak je mogući bilateralni susret Tumpa i Xi Jinpinga na Summitu G20, koje kako kaže Vidmarović, se može a i ne mora dogoditi, jer se od Trumpa može očekivati svašta, a Kina s druge s trane ne želi doživjeti sramotu kao Kim Jong Un na propalom summitu s Trumpom u Hanoju.

"U ovoj američko-kineskoj igri nije ništa dogovoreno, dok nije dogovoreno", kaže na kraju.