Ne stišavaju se reakcije diljem svijeta na potez Vladimira Putina koji je priznao proruske separatističke teritorije Donjeck i Lugansk na istoku Ukrajine.

S riječi se prešlo na djela kada je o oštrim sankcijama riječ. Njemačka zaustavlja projekt plinovoda Sjeverni tok 2, Velika Britanija sankcionira ruske banke!

Dok je ostatak svijeta gledao u šoku, u odmetnutim pokrajinama vladalo je potpuno drugačije raspoloženje. Za Dnevnik Nove TV situaciju je komentirao stručnjak za međunarodne odnose Branimir Vidmarović.

"Potez nije iznenađujući, ali je šokantno da je to došlo u ovom trenutku. Stručnjaci su to razmatrali kao nešto što se može primijeniti kasnije, ako sve propadne. Međutim, na ovaj način u ovoj fazi - poprilično je banalno i grubo", rekao je.

To je metoda koja je probirana na Krimu, u Gruziji i sada se ponovno primjenjuje u Donbasu. "Stanje je sada vrlo opasno. Ova tri mjeseca razgovora o invaziji - to nije bilo opasno. Sada se stvar diže na novu razinu zbog toga što se radi o priznanju, onome što same Republike smatraju da jesu - administrativne granice. Sada imaju pravnu izliku da idu na oslobađanje teritorija i ovo je jedna ozbiljna poluga koju će Putin držati. To je ozbiljna poluga za razgovor nepristupanju NATO-u, sigurnosti jer stvar može eskalirati dosta brzo i ovo se može pretvoriti u pravi rat", objasnio je.

Cijeloj situaciji je prethodilo obraćanje Vladimira Putina u ponedjeljak. Prvo je sazvao najbliže suradnike, koji su pred njim mucali, onda se obratio javnosti, i sat vremena ljutito analizirao Ukrajinu, povijest, NATO, zapad - nema čega nije bilo.

"Sankcije su prvi korak. Zapad procjenjuje radiji se o pravoj invaziji ili limitiranoj agresiji. Zasad su uvedene limitirane sankcije po modelu 2014. kada se radilo o Krimu", rekao je stručnjak.

Scholz o zaustavljanju Sjevernog toka 2: ''Važno je spriječiti eskalaciju i novu katastrofu''

Gdje je Hrvatska u sukobu na istoku i kako se miješaju nove karte: "Mirno doba je iza nas. Ulazimo u početak hladnog rata 2.0"

No, sada ima malo više igrača - EU, SAD, Velika Britanija... "Velika Britanija je krenula žešće sa bankama ograničavajući utjecaj Putinovog kruga - njegovih oligarha. Iznenadio se i Olaf Scholz koji pokušava pokazati da je timski igrač, da nije mekan", dodao je.

Rusija nije ta koja će isporuke plina, kazao je. "Radi se o Njemačkoj politici i oni mogu 'zavrnuti pipu' na projektu Sjeverni tok 2. Rusiji je u interesu da se nastavi isporuka plina. Međutim, stvar je u tome što se plin trguje na tržištu. Nema dugoročnih sporazuma i ugovora za zemljama Europske unije. Cijene skaču i ovo o čemu je Dmitrij Medvjedev govorio - on nije obećavao da će se Rusija na taj način osvetiti Europi nego da će doći kao posljedica rizika i tržišta i cijene plina će skočiti, a mi ćemo to osjetiti", zaključio je.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr