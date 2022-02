Donosimo citate iz govora ruskog predsjednika Vladimira Putina u kojemu je u ponedjeljak objavio da priznaje odmetnute ukrajinske pokrajine Donjeck i Lugansk.

"Smatram nužnim donijeti odluku koja je trebala biti donesena davno – odmah priznati neovisnost i suverenitet Narodnih Republika Donjeck i Lugansk."

"Ako će se Ukrajina pridružiti NATO savezu, postat će izravna prijetnja sigurnosti Rusije", kazao je ruski čelnik, dodavši da bi postavljanje raketa na njezin teritorij bilo poput "noža za vratom" Rusiji.

Dekomunizacija

"Modernu Ukrajinu u potpunosti je stvorila Rusija, preciznije to su bili boljševici, komunistička Rusija. Proces je krenuo odmah nakon revolucije 1917. godine", rekao je Putin referirajući se na Oktobarsku revoluciju kojom je zbačena carska vlast.

"Kao rezultat boljševičke politike pojavila se Sovjetska Ukrajina koja se čak i danas s dobrim razlogom može zvati 'Ukrajina Vladimira Iliča Lenjina'. On je njezin autor i arhitekt. To u potpunosti potvrđuju arhivi. A sada njegovi zahvalni nasljednici uništavaju Lenjinove spomenike u Ukrajini."

"Nazivaju to dekomunizacijom? Želite li dekomunizaciju? Neka, nama to odgovara. No nepotrebno je, kako se kaže, stati na pola puta. Spremni smo vam pokazati što prava dekomunizacija znači za Ukrajinu."

"Ukrajina nikad nije imala tradiciju istinske državnosti."

O raspadu SSSR-a

"Rusija je preuzela obavezu isplate cijelog sovjetskog duga u zamjenu za to da novonastale neovisne države odustanu od dijela svoje inozemne imovine. Takav je dogovor 1994. postignut s Ukrajinom, no ona to nije ratificirala."

"Ukrajina se u odnosima s Rusijom odlučila ponašati tako da je imala sva prava i prednosti, no ne i obaveze."

"Od prvih koraka ona je počela izgrađivati svoju državnost na odbacivanju svega što nas ujedinjuje. Pokušala je izmijeniti svijest, povijesno sjećanje milijuna ljudi, cijelih generacija koje žive u Ukrajini."

O NATO-vom obećanju članstva Ukrajini i Gruziji

"Mnogi europski saveznici Sjedinjenih Država su savršeno shvatili sve rizike takvih očekivanja, no bili su primorani složiti se s voljom svog većeg partnera. Amerikanci su ih jednostavno iskoristili da provedu objavljenu antirusku politiku."

"Dio članica saveza je i dalje skeptična oko članstva Ukrajine u NATO-u. U isto vrijeme primamo signale iz dijela europskih prijestolnica, pitaju nas zašto se brinemo, da se ukrajinsko članstvo neće dogoditi sutra."

"Da, ustvari naši američki partneri isto govore o tome. Dobro, mi odgovaramo, ako ne sutra, onda preksutra. Što to mijenja u povijesnoj perspektivi? Zapravo ništa. Štoviše, znamo stav i riječi američkog vodstva da aktivna neprijateljstva na istoku Ukrajine ne isključuju mogućnost da se ta država pridruži NATO-u ako može zadovoljiti kriterije sjevernoatlantskog saveza i pobijediti korupciju. U isto vrijeme, stalno nas iznova pokušavaju uvjeriti da je NATO miroljubiv i isključivo obramben savez, da nema prijetnje Rusiji. Predlažu da im vjerujemo na riječ. No mi znamo pravu vrijednost takvih obećanja."

O prijetnji Rusiji

"Jasno shvaćamo da u takvom scenariju razina vojne prijetnje Rusije će dramatično narasti još mnogo puta. Posebnu pažnju dajem činjenici da će višestruko narasti opasnost od iznenadnog napada na našu državu. Pustite mi da objasnim kako dokumenti sa strateškim američkim planovima sadrže mogućnost takozvanog preventivnog napada protiv neprijateljskih raketnih sustava. A tko je glavni neprijatelj SAD-u i NATO-u? I to znamo. To je Rusija.

U dokumentima NATO-a naša je država službeno i izravno prozvana glavnom prijetnjom sjevernoatlantskoj sigurnosti. A Ukrajina služi kao odskočna daska za napad. Kad bi naši preci čuli za to, vjerojatno jednostavno ne bi u to vjerovali. Ni mi danas ne želimo vjerovati u to, ali je istina."

O sankcijama

"Ponovno nas pokušavaju ucjenjivati. Opet nam prijete sankcijama, koje, usput, mislim da će svejedno uvesti jer jača suverenitet Rusije i naših oružanih snaga. Pronaći će se ili smisliti novi razlog za još jedan napad sankcijama, neovisno o situaciji u Ukrajini. Samo je jedan cilj – zaustaviti razvoj Rusije. Učinit će to, kao što su to činili i prije. Samo zato što postojimo i nikad nećemo raditi kompromise oko našeg suvereniteta, nacionalnih interesa i vrijednosti.

Želim jasno i izravno reći da u trenutnoj situaciji, kad su naši prijedlozi za jednakopravan dijalog o temeljnim pitanjima ostali bez odgovora SAD-a i NATO-a, kad razina prijetnji našoj državi značajno raste, Rusija ima svako pravo poduzeti uzvratne mjere. Upravo to ćemo i učiniti."

O odgovornosti za krvoproliće

"Od onih koji su preuzeli i drže vlast u Kijevu tražimo da odmah prestanu s neprijateljstvima. U suprotnom će sva odgovornost za mogući nastavak krvoprolića biti na savjesti režima koji vlada u Kijevu."