Povodom dolaska inspektora IAEA-a u nuklearnu elektranu Zaporižje. Kakva je tamo situacija, i kolika je mogućnost da se nuklearnoj elektrani nešto dogodi, objasnio je stručnjak Tonči Tadić.

Inspektori IAEA-a stigli su u Zaporižje. Koliko je opasno sve što se događa oko elektrane i hoće li se sada stanje smiriti, objasnio je viši znanstveni suradnik na Institutu Ruđer Bošković, Tonči Tadić.

"Inspektori IAEA-a bi trebali utvrditi da se u nuklearki pridržava svih 7 stupnjeva sigurnosti, a u prvom redu je to mogućnost da zaposlenici nuklearke slobodno donose odluke o svim postupcima u vezi nuklearne sigurnosti, bez pritiska i prisustva ruskih naoružanih vojnika pored sebe", rekao je Tadić.

Objasnio je i kako je ovo jedinstvena situacija. "To je presedan u povijesti ratovanja. Kao prvo da je nuklearka okupirana, a s druge strane da služi kao ruski topnički i raketni položaj. To se nikada u povijesti nije dogodilo. Zato Hrvatska kao članica IAEA i Euroatoma treba čvrsto podržati zahtjev generalnog direktora IAEA i Ujedinjenih naroda - da se ta nuklearka pod hitno demilitarizira", rekao je.

Je li nuklearka sigurna?

Objasnio je i kakvo je trenutno stanje u nuklearki. "Ona je sigurna ako su njezini reaktori pogašeni, što i jesu. dakle do danas su bila aktivna samo 2 od ukupno 6. Danas je pogašen još jedan od ta dva preostala. Dakle kao prvo, to nije černobilska nuklearka, ona nema reaktor napravljen od grafitnih kocki, nego je to čelični reaktor. Reaktor nije kao u Černobilu unutar malo boljeg hangara, nego je unutar armirano-betonskog prostora sa stjenkama debelim skoro dva metra betona i još negdje 8 do 9 centimetara čelika. Dakle tu se ništa tom reaktoru ne može dogoditi", pojasnio je Tadić.

Međutim, drugačija oštećenja su moguća. "Potrebna je silna eksplozija da bi se to razbilo. Međutim, ono što jest problem je da prilikom gašenja reaktora, gašenja nuklearki, kada je potrebno intenzivno hlađenje strujom iz vanjskih izvora, dođe do oštećenja uklopnog postrojenja, odnosno pumpi i da prilikom toga dođe do pregrijavanja reaktora i svih neželjenih posljedica. To se na svu sreću u svo vrijeme ukrajinskog rata nije dogodilo i nadamo se da neće", rekao je.

Koliko je stvarna mogućnost reprize Černobila? Stručnjak za Dnevnik Nove TV objasnio razinu opasnosti

VIDEO Pogledajte kako je napad na nuklearku izgledao iz kontrolne sobe: ''Bit će nam nemoguće to popraviti!''

Igrati se s nuklearkom nikome nije u interesu. "Obje strane jako dobro znaju da bi svaki neželjeni potez mogao izazvati katastrofu. Što se Ukrajine tiče, to je opasno zato što bi glavnina radioaktivnog oblaka prekrila samu Ukrajinu i njezino stanovništvo", rekao je.

Ni Rusima nije svejedno. "No, jednako tako ni ruskoj vojsci to ne paše jer bi u slučaju velikog ruskog akcidenta imali desetke tisuća ozračenih ruskih vojnika koje bi morali zbrinjavati. Dakle, možemo zato biti sigurni da ta ravnoteža straha, da tako kažem, spriječava sve moguće neželjene posljedice u samoj nuklearki. Ali ceterum censeo, tu nuklearku treba demilitarizirati", poručio je Tadić.



Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr