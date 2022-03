U petak je u najvećoj europskoj nuklearnoj elektrani Zaporižja nakon žestokog ruskog granatiranja nuklearke izbio požar. Pojavila se snimka iz nuklearke u trenutku napada.

U petak je granatirana nuklearna elektrana Zaporižje. Nakon napada je izbio požar, ali tvrde da, srećom, nema povećanja radijacije.

Objavljena je snimka iz nukearke u trenutku napada na kojoj se čuju vapaji da prestanu s granatiranjem. ''Prestanite pucati na nuklearno opasno postrojenje. Odmah! Prijetite sigurnosti cijelog svijeta!'', može se čuti na snimci iz kontrolne sobe.

Amazing video from inside the Zaporizhzhia nuclear power plant: "Stop firing at the nuclear facility… You are endangering the safety of the entire world." via @nytimes @MarcSantoraNYT @brenna__smith @dim109 @anglistories @robinnyc7 https://t.co/Tng3tpRwSn pic.twitter.com/oxaqklHtvK