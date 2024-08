Nekoliko je osoba ubijeno u petak navečer kada je muškarac nasumično nožem izbo prolaznike na festivalu u gradu Solingenu na zapadu Njemačke.

Nepoznati muškarac je oko 21.45 sati na festivalu, kojim se slavila 650. obljetnica grada, napao posjetitelje počinivši krvoproliće.

Prema prvim informacijama radi se o najmanje troje mrtvih, a Bild prenosi kako se mnogo spasilaca bori za živote ranjenih.

Prema izjavama svjedoka, počinitelj je u bijegu.

Suorganizator je na festivalskoj pozornici objasnio da se spasilačka služba bori za živote devetero ljudi.

