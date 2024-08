U Zagrebu nožem napali trudnicu, susjedi o napadačima: "Hodaju u grupama po tri-četiri, žene ne vidite"

Usred bijela dana u Dugavama u Novom Zagrebu nepoznati dvojac uz prijetnje nožem opljačkao je trudnicu.

"Čula sam, gospodin čijoj se to ženi dogodilo me došao pitati imam li kamere da vidi. Rekla sam mu da nema, da pogleda u susjedstvu i to je to. Strašno je to, trudna žena, ne mogu vjerovati", ispričala je Tatjana, vlasnica frizerskog salona.

"Mislim da je to katastrofa, ako bi itko trebao biti siguran to su žene pogotovo u drugom stanju i žene s malom djecom", smatra Tania.

Razbojnici su se dali u bijeg. Policija za njima traga, a o svemu su se tek kratko oglasili.



"Dvojica nepoznatih počinitelja uz prijetnju oštrim predmetom počinila su razbojništvo nad 28-godišnjakinjom te joj otuđila novac i dokumente nakon čega su pobjegli. Materijalna šteta iznosi nekoliko tisuća eura", prioćila je policija.

Mještani o počiniteljima nagađaju. Kako kažu, radi se o nesigurnijem kvartu.

"Idu u grupama, troje četvero, žene ne vidite. Idu muški. Baš da se možete šetati, naročito žena sama", rekao je Nenad.



"Ja sam čula da je znalo biti provala i da su bicikle krali i to, al baš da su tak nekog napadali ja zasad nisam čula", rekla je Tatjana.

Policiji smo poslali upit koliko je kaznenih djela na tom području u posljednjih godinu dana.

Odgovorili su da u posljednjih godinu dana na tom području nisu evidentirana slična kaznena djela. Evidentirani su prekršaji narušavanja javnog reda i mira, i to tri prekršaja 2023. te četiri prekršaja 2024.

