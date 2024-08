Stravičan napad: Mladić nožem ubio ženu i teško ranio djevojku i muškarca

Jedna je žena poginula, a još dvije su osobe ranjene te su zadobile ozljede opasne po život u stravičnom napadu nožem u Manchesteru.

22-godišnji muškarac uhićen je pod sumnjom za ubojstvo 43-godišnjakinje nakon napada u četvrti Gorton koji se dogodio oko 23:20 u nedjelju, priopćila je britanska policija.

17-godišnja djevojka i 64-godišnji muškarac prebačeni su u bolnicu s ozljedama opasnima po život, nakon što su zadobili ozbiljne ubodne rane na imanju, dodala je policija, piše Sky News.

Policija razgovara sa svjedocima kako bi utvrdila sve okolnosti incidenta, ali prve naznake pokazuju da je osumnjičenik poznavao žrtve napada, pa se događaj tretira kao izolirani incident.

"Razumijemo da će šira lokalna zajednica u Manchesteru biti s pravom šokirana i zabrinuta nakon što čuju ovu tragičnu vijest. Naše su misli sa žrtvama i njihovim voljenima u ovom teškom trenutku. Činimo sve što možemo da im pružimo podršku. Unutar nekoliko minuta nakon poziva naši službenici bili su na mjestu događaja te je počinitelj uhićen", rekao je detektivski nadzornik Toby Facey i dodao:

The cordon covers most of Barnard Road. Forensics are continuing to collect evidence.



Police were called to this road in #Gorton last night to reports of a triple stabbing.



A 43-year-old woman died at the scene.



A 22-year-old man’s been arrested suspicion of murder. pic.twitter.com/DnmsSviJcp