Ruska vojska povukla se iz područja oko Kijeva, no za sobom je ostavila pustoš. Ukrajinska vlada radi na dokumentiranju slučajeva silovanja i ubojstava civila.

U selu udaljenom sedamdesetak kilometara od Kijeva reporteri BBC-ja razgovarali su s 50-godišnjom Anom. Njezino ime promijenjeno je kako bi zaštitili identitet žrtve silovanja.

Ana je 7. ožujka bila kod kuće sa suprugom kad im je u kuću upao čečenski vojnik.

"Držao me je na nišanu pištolja i odveo u obližnju kuću. Naredio mi je: 'Skini se ili ću te upucati'. Stalno mi je prijetio da će me ubiti ako ne učinim kako je rekao. Onda me silovao", rekla je i napadača opisala kao mladog i mršavog Čečena.

"Dok me silovao, ušla su još četiri vojnika. Mislila sam da sam gotova, no oni su odveli njega. Više ga nisam vidjela", rekla je i dodala kako vjeruje da ju je spasila posebna jedinica ruskih vojnika.

Navodi da se vratila kući i našla supruga s ranom od metka. "Pokušao je potrčati za mnom da me spasi, ali je upucan", rekla je.

Oboje su potražili sklonište u susjedovoj kući. Njezina supruga nisu mogli odvesti u bolnicu zbog borbi. Od zadobivenih ozljeda preminuo je dva dana kasnije.

"Pronašla sam drogu i Viagru"

Novinarima je pokazala gdje su ona i njezini susjedi u vrtu pokopali njezina supruga. Na grobu je visoki drveni križ. Iz lokalne bolnice pružena joj je psihološka pomoć.

Vojnici koji su je spasili ostali su u njezinoj kući nekoliko dana. U jednom trenutku su uperili pištolj u nju i tražili od nje odjeću i obuću njezina supruga.

"Kad su otišli, pronašla sam drogu i Viagru. Napušili bi se i često su bili pijani. Većina njih su ubojice, silovatelji i pljačkaši. Samo nekoliko ih je bilo u redu", rekla je.

Jeziva priča iz susjedstva

Anina susjeda je silovana i ubijena, a susjedi su rekli kako je to učinio isti muškarac koji je silovao i Anu. Žena je bila u četrdesetim godinama.

Izvedena je iz svoje kuće i držana u spavaćoj sobi u susjednoj kući, iz koje su se stanari evakuirali kad je rat počeo.

Soba s ukrasnim tapetama i krevetom sa zlatnim uzglavljem sada je mjesto zločina. Na madracu i pokrivaču su velike mrlje krvi. U kutu je ogledalo na kojem je ružem ispisana poruka - "Mučena od nepoznatih ljudi, zakopali je ruski vojnici".

Susjeda Oksana rekla je da su poruku ostavili ruski vojnici koji su pronašli tijelo žene i zakopali je. "Oni su mi rekli da je bila silovana i da joj je grlo bilo prerezano ili izbodeno te da je iskrvarila nasmrt. Rekli su da je bilo puno krvi", kazala je Oksana. Žena je pokopana u vrtu kuće.

Policija je ekshumirala tijelo te žene kako bi istražila slučaj. Tijelo je pronađeno bez odjeće, s dubokom i dugom posjekotinom preko vrata.

Uništili obitelj i kuću

Andri Nebitov, šef policije regije Kijev, rekao je za još jedan slučaj koji istražuju u selu 50 km zapadno od Kijeva.

Riječ je o tročlanoj obitelji, paru u tridesetim godinama i njihovu malom djetetu, koji su živjeli u kući na rubu sela.

"9. ožujka nekoliko ruskih vojnika ušlo je u kuću. Muškarac je pokušao zaštititi ženu i dijete pa su ga upucali u dvorištu", rekao je Nebitov.

"Nakon toga su dva vojnika više puta silovala suprugu. Otišli su i vratili se. Tri puta su se vraćali kako bi je silovali. Prijetili su joj da će, bude li se opirala, nauditi njenom dječaku. Da zaštiti svoje dijete, nije se opirala", dodao je.

Kad su vojnici otišli, zapalili su kuću i ustrijelili obiteljske pse. Žena je pobjegla sa sinom, a potom se javila policiji. Nebitov kaže da ju je njegov tim upoznao i snimio njezino svjedočenje.

Od kuće je ostala ruševina, a njezin suprug je pokopan u vrtu. Policija je ekshumirala njegovo tijelo zbog istrage. Planiraju slučaj poslati na međunarodni sud.

Sustavno silovane

Ukrajinska pravobraniteljica za ljudska prava Ljudmila Denisova kazala je da vlasti rade na dokumentiranju više takvih slučajeva.

"25 djevojaka i žena u dobi od 14 do 24 godine sustavno je silovano tijekom okupacije u podrumu jedne kuće u Buči. Devet njih je trudno", rekla je.

"Ruski vojnici su im rekli da će ih silovati do te mjere da ne žele seksualni kontakt ni s jednim muškarcem kako bi ih spriječili da imaju ukrajinsku djecu", dodala je.

Silovali njezinu sestru

Navodi da svakodnevno primaju pozive žrtava. "Nazvala je 25-godišnja žena da nam kaže kako je njezina 16-godišnja sestra silovana na ulici ispred nje. 25-godišnjakinja je rekla da su se napadači derali 'Ovo će se dogoditi svakoj nacističkoj prostitutki' dok su silovali njezinu sestru", navodi Denisova.

Dodaje da je u ovom trenutku nemoguće procijeniti razmjere seksualnih zločina koje su ruski vojnici počinili tijekom okupacije.

"Nisu svi voljni reći što im se dogodilo. Većina njih trenutno traži psihološku podršku, tako da to ne možemo evidentirati kao zločine ako nam ne daju svoj iskaz", rekla je Denisova.

O ratu u Ukrajini iz minute u minutu čitajte >>OVDJE.