Crveni alarm u Srbiji zbog terorističkog napada: Treba li Hrvatska biti zabrinuta? Evo što kaže SOA

Nakon napada na policajca ispred izraelske ambasade u Beogradu, u Srbiji je opsadno stanje. Nekoliko je uhićenih na desecima mjesta obavljeni su pretresi, a u jednom stanu pronađena je i zastava islamske države.

Uz ubijenog napadača, koji se obratio na islam, uhićen je još jedan obraćenik od ranije poznat po ekstremizmu, ali i jedan državljanin BiH te još jedan iz Novog Pazara. Napadač koji je uzeo ime Salahudin na dan napada stigao je autobusom iz Mladenovca.

"Po izvještaju policije, on je prvo išao po gradu do sinagoge. Pošto je tamo bila policija, on je išao dalje i došao do izraelske ambasade", objasnio je ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić.

Pročitajte i ovo Predsjednički izbori Nakon kritika o lošem nastupu, oglasili se Demokrati o Bidenu

Samostrel je kupio dan prije u trgovini, za 60-ak eura. Sumnja se u terorističko udruženje više osoba.

"To je čisti terorizam, neislamski čin, ne znam gdje je to mogao naučiti. Znam samo da nije pohađao objekte Islamske zajednice Srbije", rekao je Muhamed Jusufspahić.

"Želimo prenijeti važnu poruku državama diljem svijeta: danas Izrael, sutra Europa. Nažalost, dogodilo se u državi kao što je Srbija", napomenuo je Yahel Vilan, izraelski veleposlanik u Srbiji, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović.

Zašto je napadač odabrao policajca?

Ranjeni policajac oporavlja se nakon operacije, a postavlja se pitanje zašto je napadač odabrao njega kao metu.

"On je obučen da se obrani, tako da moramo uzeti u obzir da je cilj bio i određeni. To znači da je u ovom slučaju direktno napadnuta država, njena institucija, a ne neka meka meta poput ljudi ispred nekog objekta i slično", ustvrdio je stručnjak za sigurnost Darko Obradović.

Pročitajte i ovo Nesreća na Rabu Maloljetnica naletjela na automobil: Motor joj se zarotirao, pao pa ju je zapalio

Ovo naziva izoliranim incidentom, ali i alarmom za uzbunu.

"Vidimo da proces radikalizacije nije pravovremeno ograničen. Nije se djelovalo protiv antisemitskih grafita kojima je Beograd bio išaran, na kojima je pisalo: 'Izrael ubija decu'", rekao je.

Sve godinama prati i SOA i procjenjuje da su prijetnje za Hrvatsku niske. Iz SOA-e su za Dnevnik Nove TV odgovorili da su najveća opasnost radikalni pojedinci tzv. "vukovi samotnjaci", osobito psihički nestabilne osobe koje inspirirane terorističkom propagandom mogu i izvršiti teroristički napad.

U Srbiji još istražuju je li riječ o široj terorističkoj ćeliji i što im je bio cilj. Crveni alarm i dalje je upaljen.