FOTO/VIDEO I ultraortodoksni Židovi morat će služiti vojsku: Deseci tisuća izašli na ulice, sukobili se s policijom

Deseci tisuća ultraortodoksnih Židova prosvjedovali su u Jeruzalemu, dijelom i nasilno, protiv sudske presude koja i njih obvezuje na služenje vojnog roka. Prosvjedi bi mogli ugroziti koaliciju premijera Benjamina Netanyahua.

Najprije su se okupili u ultraortodoksnoj četvrti Jeruzalema da bi, kada je pao mrak, krenuli prema centru grada. Prema navodima policije, masa je bacala kamenje i demolirala automobil jednog ultraortodoksnog člana izraelske vlade.

Policija je pokušala rastjerati masu vodenim topovima. Nekoliko policajaca je ranjeno, a petoro izgrednika je uhićeno, prenijeli su izraelski mediji.

Prosvjedi ultraortodoksnih Židova u Izraelu - 2 Foto: Afp

U Izraelu je vojna služba obvezna za većinu muškaraca i žena, ali su politički utjecajne ultraortodoksne stranke svoje sljedbenike uspjele osloboditi služenja vojnog roka, kako bi se oni umjesto toga posvetili proučavanju vjere. To je desetljećima bio problem za sekularne Židove, piše Deutsche Welle, s obzirom na to da ne da samo moraju u vojsku, nego i plaćaju najveći dio poreza.

Ranije ove godine, istraživanje Izraelskog instituta za demokraciju pokazalo je da 70 posto izraelskih Židova želi ukinuti opća izuzeća od vojne službe za ultraortodoksne.

BREAKING:



Ultra-Orthodox Jews in Israel clashed with Israeli police against compulsory military service.



We do not serve in the enemy army. pic.twitter.com/z8yhbaMaHT