Stravičan napad maloljetnika na kolodvoru: Uhvatili mladića, pokrali ga i silovali

Šokantan slučaj napada i silovanja na njemačkom kolodvoru.

Dva maloljetnika napala su i silovala mladića na glavnom kolodvoru u njemačkom gradu Dresdenu.

Policija je napadače identificirala kao dvojicu 15-godišnih Sirijaca dok je silovani mladić 19-godišnji češki državljanin.

Brutalni napad dogodio se u nedjelju u četiri sata ujutro, a maloljetnici su mladiću iz Češke navodno prijetili nožem, opljačkali ga i zatim silovali. Devetnaestogodišnjak se vraćao kući na Wiener Platz u blizini glavnog kolodvora kada je napadnut.

Odmah nakon napada mladić je pozvao policiju, koja je ubrzo uhitila počinitelje. "Osumnjičenici su mladiću uzeli 300 eura, a zatim ga silovali. Njih dvojica su se nalazili u neposrednoj blizini mjesta zločina, gdje su i uhićeni", izvijestila je policija.

Mladić iz Češke živi u Dresdenu. Primio je liječničku pomoć, a težina njegovih ozljeda nije objavljena. Istraga državnog odvjetništva je u tijeku, javlja fenix-magazin.de.