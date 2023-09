VIDEO Ivan Pernar napravio novi incident: Upao na performans i galamio na aktiviste, brzo dobio odgovor

Jutros je na zagrebačkom Trgu kralja Tomislava Zelena akcija održala performans povodom Međunarodnog dana bez automobila. Ondje je došao i Ivan Pernar, koji je nosio majicu s prekriženom glavom gradonačelnik Tomislava Tomaševića, te je glasno kritizirao performans, Zelenu akciju i gradsku vlast.

"Vi tu pričate protiv auta, a vaš bivši šef se vozi autom, iako je obećao da će se voziti biciklom. Kako to komentirate? Zašto se Zelena akcija više ne bavi pitanjem smeća? Je li to zato što je Tomašević lagao da će zatvoriti Jakuševec pa vas to više ne zanima?", govorio je Pernar dok ga je jedna članica Zelene akcije pokušavala nadglasati trubom za bicikl.

Pernar je napao i člana Zelene akcije Bernarda Ivčića.

"Znači, pokušaj kampanje za gradonačelnika, ha?", uzvratio mu je Ivčić te odšetao od Pernara, koji ga je nastavio slijediti i vikati.

Podsjetimo, Pernar je već nekoliko puta upao na konferencije za medije zagrebačkog gradonačelnika. Zbog njega je Tomašević prekinuo konferenciju na otvaranju nove pješačke zone, a Pernar je jednom i pozvao policiju jer mu nije bilo dopušteno da uđe u dom zdravlja u kojem je Tomašević odgovarao na pitanja novinara.